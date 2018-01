Dnes led, zítra palubovka. Ve washingtonské hale se plynule střídají sporty i koncerty

Ve Spojených státech amerických a v Kanadě je v některých městech běžné, že se několik týmů střídá o jednu víceúčelovou sportovní halu. Platí to i ve Washingtonu, kde si dveře v Capital One Areně vzájemně předávají basketbalisté, basketbalistky i hokejisté. Ne všichni už si ale v jedné hale můžou i pravidelně zatrénovat. Zkušenosti s tím mají i dva Češi. Washington 8:20 12. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Capital One Arena ve Washingtonu | Foto: Václav Rokyta

Po ledě Washingtonské Capital One Areny se za pukem prohánějí takové hokejové hvězdy jako Ovečkin, Kuzněcov nebo Oshie. Zatímco ale oni musejí na tréninky pravidelně dojíždět na protější břeh řeky Potomac do Airlingtonu, basketbalisté místních Wizards mají menší tréninkovou tělocvičnu přímo v hale.

„Zatím si to pochvaluju, protože neznám jinou situaci, než mít trénink vedle šatny. Je to super, protože tu máte veškeré zázemí a trénujete ve stejné hale. Tělocvična není moc velká, ale to nám úplně nevadí,“ říká pro Radiožurnál český rozehrávač basketbalových Wizards Tomáš Satoranský.

Ve 20 let staré hale se přitom koná akce každý den. Když nejde o elitní hokej nebo basketbal, vysílají se odtud televizní show nebo hrají koncerty. Na konci ledna se třeba pódium pro Lanu Del Rey rychle vymění za hlínu a rampy pro akci Monster Jam, pak zas pro palubovku pro basket.

V budoucnu by přitom Wizards měli trénovat v nové hale, kde se pro změnu budou střídat s basketbalistkami a týmem z nižší mužské soutěže.

„Staví se naše nová tréninková hala, která zároveň bude domácí halou Mystics a ještě jednoho nového týmu, tak jsem na to zvědavý,“ dodává aktuálně jediný Čech v NBA.

Zkušenosti z Capital One Arény ale podle Tomáše Satoranského potvrzují, že by se týmy v jedné hale navzájem nemusely plést.

„Program je tu nastavený tak, že Capitals hrají, když my cestujeme nebo nemáme zápas. Myslím, že je to naše výhoda,“ přemýšlí Satoranský.

Zajetý systém ostatně potvrzuje i útočník hokejových Capitals. „Myslím, že to mají dobře naplánované a určitě vědí, co dělají. Led je vždycky připravený,“ přidává poznatek k nabitému provozu Capital One Arény Jakub Vrána.