Washingtonští Redskins změnil své kontroverzní jméno. Podle fanouška se dalo vymyslet lepší logo

Brianu Hawkinsovi se nové jméno jeho oblíbeného klubu nelíbí. Na sobě má mikinu s původním názvem Redskins a myslí si, že za rok a půl od jeho oficiálního stažení se dala vymyslet náhrada, která by zněla lépe a měla lepší logo než velké vínové W se zlatým lemem.

Ale zas tak moc ho to netrápí. Prý si zvykne a zůstane týmu věrný, ať se přejmenuje jakkoli. Navíc je Brian stánkař, prodává i fotbalové dresy a díky oznámení nového názvu mu šly velmi dobře obchody.

„Už jsem toho docela dost prodal. Vydařený den pro prodej výstroje s původním názvem a logem. V obchodě už se to nedá sehnat, takže jediná možnost je u někoho, jako jsem já,“ popsal Radiožurnálu.

Název Washington Redskins tedy už sice patří do archivu, ale v ulicích se stále bude objevovat na čepicích či bundách fanoušků, jako je Brian.

Za změnu názvu desítky let protestovali a soudili se domorodí Američané. Ale zabral až tlak investorů na sponzory po smrti Afroameričana George Floyda a vlně protirasistických demonstrací v roce 2020.

„Je to urážlivý výraz, my si tak vzájemně neříkáme. Když si to najdete ve slovníku, dočtete se, že ‚Redskins‘ je rasové hanobení. A pokud ho užívá v názvu fotbalový tým v hlavním městě země, tak je to obrovský problém,“ řekla před časem Radiožurnálu Amanda Blackhorseová z národa Navajů, jedna z předních bojovnic za odstranění názvu Rudokožci.

Název změnil i Cleveland

Teď američtí indiáni, kteří se v boji proti ponižování sportovní symbolikou angažují, slaví další vítězství. Indiánské symboly za poslední půl století opustilo přes 2000 amerických sportovních týmů, v poslední době třeba i Cleveland z basebalové MLB.

Stereotypní zobrazování indiánů coby sportovních maskotů na jedné straně znamená výnosný byznys pro kluby, na druhé straně podle některých studií snižuje sebevědomí hlavně mladých původních Američanů a může vést k častějším sebevražedným myšlenkám či depresím.

Tým amerického fotbalu z Washingtonu se tedy této kontroverze zbavil, přestože jeho šéf Dan Snyder ještě nedávno tvrdil, že změnu jména nikdy nepřipustí. Kouč Ron Rivera nový název Commanders (Velitelé) komentoval slovy, že vyjadřuje to, čím by jeho mužstvo chtělo být.

Klub jako takový ovšem dál řeší i jiné problémy – pokračuje vyšetřování založené na obvinění ze sexuálního obtěžování ženských zaměstnankyň a ze špatného zacházení s týmovými roztleskávačkami.

Od vedení Národní fotbalové ligy už Washington dostal pokutu deset milionů dolarů a případem se zabývá i dozorčí výbor amerického Kongresu.

