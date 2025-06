Williams 40 body zařídil Oklahomě mečbol. Thunder jsou výhru od premiérového titulu v NBA

Podle statistik tým, který vyhrál páté finále a ujal se vedení 3:2, následně v 74 procentech případů získal titul. Ten by byl pro Thunder první od roku 1979, kdy klub ještě sídlil v Seattlu. Pro Oklahoma City by to tak byl první triumf.

Thunder dosud v sérii jen dotahovali, ale v úterý doma nechtěli nechat nic náhodě a od začátku na soupeře vletěli. První čtvrtinu vyhráli o 10 bodů a ve druhé části vedli už o 18 bodů.

K nejlepšímu střelci sezony Shai Gilgeousovi-Alexanderovi, který dal 31 bodů, se navíc připojil Jalen Williams hrající jeden z nejlepších zápasů kariéry.

SHAI WITH A ONE-OF-A-KIND FINALS PERFORMANCE 👀



🔥 31 PTS

🔥 10 AST

🔥 4 BLK

🔥 Only 30/10/4 Finals game since 1974



THUNDER 1 WIN AWAY FROM A TITLE! pic.twitter.com/BCZT8s7iAF — NBA (@NBA) June 17, 2025

To Indiana řešila jiné problémy, jelikož hlavní hvězda a rozehrávač Tyrese Haliburton si už v první čtvrtině poranil nohu a dohrával se sebezapřením. V útoku fungoval spíše jako návnada k vytváření pozic pro ostatní. Sám dal jen 4 body.

„Dokud mohu alespoň chodit, tak chci hrát. Je to finále. Celý život dřu, abych byl ve finále, tak to teď nevzdám,“ prohlásil Haliburton.

Svým přístupem Haliburton motivoval i své spoluhráče a ve druhé půli se Pacers už poněkolikáté v tomto play off vrátili do zápasu. Pascal Siakam dal 11 ze svých 28 bodů za úvodní tři minuty poslední čtvrtiny a osm minut před koncem byl rozdíl už jen dva body 95:93.

Jenže pak dal Jalen Williams trojku a znovu uklidnil domácí, kteří rychle získali opět dvouciferné vedení. Williams se na tom podílel 10 body za čtyři minuty. Thunder už si pak výhru v klidu hlídali.

JDUB 40-PIECE IN THE NBA FINALS 🤯🚨



Has the @okcthunder on the brink of a 3-2 lead! pic.twitter.com/1YCXGOrNLl — NBA (@NBA) June 17, 2025

„Nebyl to ideální zápas, stále tam bylo hodně věcí ke zlepšení, ale bylo vidět, že jsme se poučili. Nepanikařili jsme a ve správnou chvíli jsme to rozhodli,“ řekl trenér Oklahoma City Mark Daigneault.

„Byl to hodně podobný zápas tomu prvnímu v sérii. Tam jsme jim ale dovolili skóre otočit. My se však učíme. Dnes, kdy to vypadalo na obrat, jsme to nedovolili a sami zápas rozhodli,“ přidal Williams.

„Bojovali jsme, ale nakonec nám zápas utekl. Teď se musíme dát dohromady a doma vybojovat sedmý zápas,“ prohlásil Siakam.

Doufá, že bude schopný v šestém zápase nastoupit Haliburton. „Je to bojovník. On je důvod, proč jsme ve finále. Nevím přesně, co se mu stalo, ale vím, že to nevzdá. A my mu pak na hřišti pomůžeme,“ dodal Siakam. „Není stoprocentní, ale to v této fázi sezony není skoro nikdo. Uvidíme,“ přidal trenér Indiany Rick Carlisle.

Finále play-off NBA - 5. zápas: Oklahoma City - Indiana 120:109 (32:22, 59:45, 87:79). Nejvíce bodů: Jalen Williams 40, Gilgeous-Alexander 31, Wiggins 14 - Siakam 28, McConnell 18, Nesmith 14. Stav série 3:2.