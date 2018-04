Wizards porazili v předposledním zápase základní části NBA Boston a dotahují se na šestou příčku

Basketbalisté Washingtonu v předposlední zápase základní části NBA porazili doma Boston 113:101 a v tabulce Východní konference se dotáhli na sedmé Miami, čímž se udrželi stále ještě ve hře o šestou příčku. Hlavní hvězdou Wizards byl kapitán a rozehrávač John Wall autor 29 bodů a 12 asistencí. Jako střídající hráč ale byl vidět také Tomáš Satoranský. Philadelphia vylepšila klubový rekord, když si připsala 15. výhru za sebou. Washington 7:44 11. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři Markieff a Marcus Morrisové v konkurenčních dresech Washingtonu a Bostonu během vzájemného zápasu NBA. | Foto: Nick Wass | Zdroj: AP

Washington takřka celou první půli v Capital One Arena prohrával, v té druhé ale zabral a ukončil proti oslabenému soupeři, na kterého může narazit hned v prvním kole play-off, pokud se posune na sedmé místo, sérii čtyř proher. Ani výhra v posledním duelu v Orlandu ale Wizards na lepší umístění než osmou příčku stačit nemusí.

„Vyhrát před startem bojů o titul je vždycky fajn, protože to zvedne sebevědomí,“ řekl druhý nejlepší střelec týmu z hlavního města Spojených států s 19 body Bradley Beal. Dvouciferný počet bodů dali ještě Markieff Morris (13), Otto Porter (12), Mike Scott (12) a Kelly Oubre (11).

V rozhodujících chvílích byl na palubovce při obratu utkání další střelec v pořadí a to Tomáš Satoranský. Šestadvacetiletý český reprezentant na palubovce pobyl 20 minut, ale stihl toho dost. Minul jedinou ze čtyř střel z pole a to trojku ze dvou pokusů, v hodnocení plus mínus byl třetím nejlepším v týmu. Dostal se tak na sedm bodů, ke kterým připojil pět doskoků, pět asistencí a zisk.

John Wall překonal v utkání hranici 5 000 kariérních asistencí a po více než dvouměsíční pauze způsobené operací levého kolena se dostává do formy. Jenže v posledním duelu základní části svým spoluhráčům asi nepomůže, protože Wizards ho budou šetřit, nastoupí totiž v Orlandu za necelých 24 hodin.

Basketbalisté Oklahomy překvapili v Houstonu, domácí série Rockets skončila Číst článek

„Jasně, že chci hrát a pomoct. Ale jsem v pohodě se vším. To rozhodnutí, jestli budu hrát, je na trenérovi,“ dodala bývalá jednička draftu. Ve druhé půli už se na palubovku nepodíval křídelník Porter kvůli potížím s lýtkem a také on možná bude chybět. „Počítám s tím, že proti Magic hrát bude, ale nikdy nevíte, jak se situace vyvrbí,“ přiznal kouč Scott Brooks.

Philadelphia, celek s nejlepší aktuální formou hrající stále bez největší hvězdy Joela Embiida, pokořil klubový rekord. Na palubovce Atlanty 76ers zvítězili 121:113 a natáhli vítěznou sérii na 15 utkání. Pátá Indiana doma nestačila překvapivě na Charlotte Hornets, když padla 93:119. Vítěz dlouhodobé části Houston si z Los Angeles odváží z palubovky Lakers vítězství 105:99.

Druhý tým Západní konference a obhájci titulu z Golden State schytali v posledním vystoupení sezony v základní části debakl v hale třetího Utahu a to 119:79. Střelecky Jazz táhl Donovan Mitchell (22). Rozehrávač aspirující na ocenění pro nejlepšího nováčka sezony stanovil pro první rok hrající hráče rekord v počtu nastřílených trojek v sezoně, zatím jich má na kontě 186.

NBA:

Atlanta - Philadelphia 113:121, Dallas - Phoenix 97:124, Indiana - Charlotte 93:119, LA Lakers - Houston 99:105, Utah - Golden State 119:79, Washington - Boston 113:101 (za domácí Satoranský 7 bodů, 5 doskoků, 5 asistencí).