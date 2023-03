Na kluky jsem pyšný, bojovali do poslední směny. Do zápasu s Austrálií dáme vše, říká trenér baseballistů

Čeští baseballisté budou v posledním utkání skupiny World Baseball Classic hrát o postup do čtvrtfinále, ale zároveň před ním nemají ani jistou účast na příštím ročníku prestižního turnaje. Po výhře nad Čínou a porážce s Japonskem totiž nestačili v Tokyo Dome na Jižní Koreu 3:7 a situace v tabulce základní skupiny se dost zamotala. Jak situaci vidí trenér Pavel Chladim, prozradil Radiožurnálu Sport. Tokio 11:58 12. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kouč českých baseballistů Pavel Chadim po utkání s Koreou | Zdroj: Český baseball

Zatímco v předchozích dvou zápasech jste po první směně vždy vedli, tak proti Jižní Koreji to bylo 0:5.

Dobré týmy se z toho oklepou, špatné se rozloží. Těší mě, že jsme dokázali bojovat až do poslední směny. V jednu chvíli tam byly i plné mety, náš nejlepší pálkař ukázal charakter týmu a jsem na kluky pyšný.

Ve hře vás držel především nadhazovač Jeff Barto, který nepustil Jihokorejce k ničemu.

O tom náš sport je. Ve fotbale a hokeji je brankář, my máme nadhazovače. Možná když by se v první směně chytil balón do zadního pole, tak jsme pět bodů nedostali a Lukáš Ercoli by odházel pět skvělých směn. Nikdy nevíte, je to sport.

Před posledním zápasem ve skupině jste stále ve hře o postup. Při shodě okolností, ale můžete skončit i na posledním místě, které nezaručuje účast na příštím World Baseball Classic. Co na to říkáte?

Kdo by si před rokem vůbec mohl pomyslet, že před posledním zápasem na World Baseball Classic budeme hrát o postup. Dívám se na to pozitivně, i když samozřejmě vím, že můžeme být ve spodním kolečku s jednou výhrou tří týmů.

Před turnajem jsme cílili na první a poslední zápas. Jestli míříme dobře, tak budeme hrát zítra dobrý zápas, udrží nás to ve hře a uvidí nás tady fanoušci i za tři roky. Fanděte nám. Myslím si, že jsme v dobré pozici.

První utkání s Čínou jsme vyhráli o tři body, teď jsme prohráli o čtyři, takže je to minus jedna. Většinou v kolečkách minus jedna znamená, že nejste třetí. Kdo umí počítat, tak ví, že proti Austrálii potřebujeme vyhrát o tři body. Hráči to ale v hlavě mít nesmí, byla by to hloupost. Stále je tam i to spodní kolečko.

V posledním zápase skupiny vyzvete Austrálii, jak těžký soupeř to je?

Super těžký soupeř. Připravovali se na to dlouho, celou zimu hráli ABL. My jsme se připravovali v tělocvičně a Australané sérií těžkých zápasů. To je neuvěřitelný rozdíl. Sice jim liga skončila před měsícem, ale pokračovali s přípravou dál. Ohromnou devízou pro český baseball je vůbec to, že jsme něčeho takového schopní. S velkým respektem k Austrálii do toho dáme všechno.

Nejlepší nadhazovače jste si pošetřil právě na zápas proti Austrálii, je to tak?

To stejné ale udělala i Austrálie.