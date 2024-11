Mistrem světa v rallye je poprvé v kariéře Belgičan Neuville, závod v Japonsku vyhrál Brit Evans

Japonskou rallye vyhrál britský pilot Elfyn Evans, druhý skončil Sébastien Ogier a třetí byl další Francouz Adrien Fourmaux.

Šestatřicetiletý Neuville, který měl před poslední soutěží v čele MS náskok 25 bodů na Tänaka, obsadil šesté místo. Evans s Ogierem zároveň pomohli Toyotě k triumfu v Poháru konstruktérů.

The new kings of WRC 👑#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/E2IJPQaicR