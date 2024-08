Yates po úniku ovládl královskou etapu Vuelty. Průběžný lídr O'Connor navýšil vedení

✨ Demonstration of power! Adam Yates arrives alone after a long breakaway. Relive the LAST KM thanks to @CarrefourES.



¡EXHIBICIÓN! Adam Yates llega en solitario después de toda la etapa escapado. Revive el ÚLTIMO KM gracias a @CarrefourES #LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UckkhcU3a4