Z Barcelony do Prahy a zase zpátky. Basketbalistka Reisingerová zvládá kariéru i studium

Loni v létě odešla zkusit štěstí do týmu nováčka španělské nejvyšší soutěže, teď je ale dvojnásobná nejlepší mladá česká basketbalistka Julia Reisingerová na roztrhání. 19letá pivotka národního týmu je momentálně v Praze, ze Španělska přijela do Česka kvůli zkouškám na vysoké škole. Na konci týdne se ale vrací do Barcelony, kde ji čeká ligový zápas, a pak zase hned zpátky do České republiky, aby se připojila k reprezentaci. Praha 16:12 31. ledna 2018

„Teď jsem byla nemocná, tak jsem si mohla trošičku odpočinout, ale myslím, že to nebude tak náročné. Do Barcelony to netrvá moc dlouho a nebude to tak strašné, jak se to zdá,“ přemýšlí pro Radiožurnál Julia Reisingerová.

194 centimetrů vysoká pivotka španělské si nemyslí, že by ji současný kolotoč neustálých přesunů přes půl Evropy nějak vykolejil. A to přesto, že na vrcholovou sportovkyni nezvykle zvládá na dálku studovat i cestovní ruch na vysoké škole. „Zatím jsem v prvním ročníku, takže uvidíme, jestli se to bude dát zvládnout. Doufám, že jo, že to půjde.“

Od učení a basketbalových tréninků se Julia Reisingerová snaží uniknout občas aspoň ve Španělsku, i když se to často příliš nedaří.

„Snažím se dostat trochu do Barcelony, podívat se a najít si nějaké místo, které bych pak navštěvovala častěji. S holkama jsme si našly kavárnu, kde se scházíme a chodíme na kafe. Jinak vzhledem k tréninkům a učení není moc věcí, které by se dalo zvládla,“ posteskla si.

Zvládnout by ale pivotka národního týmu chtěla dva další kvalifikační duely o evropský šampionát. Domácí zápasy proti Německu a hlavně proti Belgii ale budou velmi těžké.

„Bude to výzva, jak pro nás jednotlivě, tak pro celý český basket. Belgičanky jsou opravdu na vrcholu, hrají velmi dobrý basket. Bude to hezké utkání, ale bude velmi těžké,“ předpovídá.

S Belgií hrají české basketbalistky na pražské Královce 10. února, s Německem na stejném místě o čtyři dny později.