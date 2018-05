Z Českých Budějovic do Prahy za čtyři dny. Václav Chalupa a jeho tým vzdali hold dávným vorařům

Během své dlouhé kariéry byl zvyklý na vodě hlavně závodit, ale tentokrát si 4 dny užíval vyhlídky na zelené vltavské břehy. Stříbrný olympionik z Barcelony skifař Václav Chalupa si dal za cíl společně s dalšími čtyřmi veslaři, že dojedou z Českých Budějovic do Prahy. Praha 10:26 8. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Chalupa a jeho veslařská výprava | Zdroj: ČTK

„Bylo krásné počasí, to nám opravdu přálo, a tak mě to trochu sežehlo…“ říká trochu spálený, ale usměvavý Václav Chalupa.

Pětice mužů vytahuje masivní mořské skify z vody a na všech je vidět po skoro dvousetkilometrové plavbě únava a spokojenost.

29 dní veslování. Britská čtveřice v závodě přes Atlantik překonala rekord Číst článek

„Určitě jsem nikdy ve své kariéře za čtyři dny tolik kilometrů jako teď nenajel,“ přiznává Radiožurnálu Chalupa.

Přestože si dvakrát během cesty po řece zazávodili, cílem nebylo projet trať v co nejlepším čase, ale připomenout těžké řemeslo vorařů, kteří plavili dřevo po proudu Vltavy. Voroplavbu v průběhu 20. století ukončila výstavba vltavské kaskády.

„Samozřejmě je to něco úplně jiného. Při závodě nevnímáte, co je okolo vás, tentokrát jsme se snažili vnímat okolí, vnímat přírodu, vnímat řeku. Často jsme se bavili o tom, jak to tentokrát měli ti chlapi těžké, když plavili ty vory,“ přibližuje Václav Chalupa, že nečekal tak silný zážitek umocněný pozitivními ohlasy lidí podél cesty a také teplými večery u řeky.

„Večery byly velice náročné. Dali jsme si večeři, jedno pivo, někdo dvě. Pak už jsme ale přestávali mluvit a poměrně brzo jsme usínali, jinak bychom to asi nezvládli,“ dodal Chalupa.

I přes silný protivítr na těžkém šedesátikilometrovém úseku orlické přehrady a ostrému jarnímu slunci se tak s drobným zpožděním oproti původnímu plánu dostali všichni odvážlivci do cíle v centru Prahy.