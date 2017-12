Z dělníka v továrně na keramiku milionářem. Šipkař Phil Taylor po mistrovství světa ukončí kariéru

Svůj první světový šampionát organizace BDO vyhrál rodák z anglického Burslemu v roce 1990, čtyři roky poté, co od manželky dostal k narozeninám ocelové šipky a terč. Ve finále Phil Taylor porazil příznačně Erica Bristowa, svého mecenáše v začátcích kariéry, který mohl jeho raketový start sledovat ve své hospodě, tam totiž Taylor poprvé hrál i trénoval.

„Jeho obchodní společnost za mě platila letenky, hotely a další výdaje. Řekněme, že jsem utratil třeba 5 tisíc liber a když jsem pak pět vyhrál, vrátil jsem mu je. Kdybych vyhrál šest, zbylo by mi víc. Taky mi ale radil a nutno říct, že nikdy špatně, nicméně mi taky rozhodně většinou neříkal všechno. Byly to cenné zkušenosti,“ vzpomínal Phil Taylor.

Zkušenosti se Taylorovi náramně hodily. Předtím si totiž nežil zrovna v přepychu, nedostudoval střední školu, pak si vydělával 52 liber týdně ve fabrice na výrobu keramických předmětů, mimo jiné držáků na toaletní papír.

Pak ale dlouho poslouchal oznámení o 180 bodech, maximálním možném počtu dosaženém na tři šipky. Dodnes sedmapadesátiletý Brit získal titul světového šampiona 16krát, během své kariéry opanoval přes 200 turnajů z toho více než osm desítek „majore“ kategorie PDC, tedy profesionální šipkařské organizace, kterou spolu s dalšími hráči zakládal a dnes se těší obrovskému zájmu fanoušků po celém světě, což generuje peníze.

Teď je i díky tomu z Phila Taylora multimilionář, během kariéry si totiž házením na terč vydělal v přepočtu přes sto milionů korun.

„Musím říct, že ze všeho nejvíc je důležitý trénink - chce to házet aspoň třikrát čtyřikrát denně," myslí si Taylor.

Při šipkách si potrpí na dochvilnost, ale také umí být pěkně umíněný, své soky na hranici únosnosti hecuje a někdy až zesměšňuje.

„Bezpochyby je to hlavní postava v historii našeho sportu. Stačí se podívat, co všechno vyhrál. Za to si zaslouží obrovský respekt. Ale ne už tolik za to, jak se někdy chová - i při zápasech. Když mu totiž dáte šanci, klidně vás sežere. Když mu podáte prst, vezme si celou ruku,“ říká aktuální světová jednička Michael van Gerwen - Taylorův nástupce ve světě stále populárnějších šipek.