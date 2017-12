Z Luzumové je světová hráčka, chválí trenér Bašný. Na mistrovství světa zářila i Jeřábková

Povedené mistrovství světa skončilo pro české házenkářky ve čtvrtfinále. Také v něm ukázaly proti favorizovanému Nizozemsku kvalitní výkon, i když nakonec prohrály 26:30. Celkově obsadí národní tým na turnaji osmou pozici, a to je nejlepší umístění od rozdělení federace se Slovenskem. Magdeburg/Německo 7:51 14. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Jeřábková a Iveta Luzumová, dvě opory házenkářské reprezentace | Foto: Alžběta Vejrostová | Zdroj: www.chf.cz

„Myslím, že potenciál tam je. Mladé holky, které dorůstají, jsou strašně šikovné, takže do budoucna to vidím dobře,“ věří pro Radiožurnál kapitánka Iveta Luzumová, že házenkářský tým může navázat nebo v dalších letech možná i vylepšit výsledek z aktuálního mistrovství světa.

Házenkářky prohrály s Nizozemskem a na mistrovství světa končí ve čtvrtfinále Číst článek

Jenže mladé hráčky většinou potřebují ještě chvíli čas a pozitivní příklad. A právě od opory reprezentace se toho mohou hodně naučit. Na turnaji potvrdila Luzumová svoji pozici lídra.

„Vždycky to na ní hodně stálo, ale já tvrdím, že se dostala ještě o level výš. Ve své hře, organizaci hry, individuální hře i ve svém přístupu k zápasu. Vždycky to bylo dobré, ale něco k tomu přidala a teď se z ní stala opravdu prvotřídní světová hráčka,“ chválí trenér Jan Bašný přínos házenkářky bundesligové Thüringeru, která má velké zkušenosti i z Ligy mistryň.

Na turnaji měla reprezentace ještě jednu výraznou osobnost. Jednadvacetiletou Markétu Jeřábkovou, která patřila k nejlepším střelkyním.

„Takovéhle šampionáty i evropské poháry, co hrajeme v Mostě, hráčku strašně moc posunou. Od minulého roku se po tomhle šampionátu zase o krůček lépe,“ přiznala hráčka, která se už prosazovala také loni na mistrovství Evropy.

Na aktuálním šampionátu se v ofenzivě, spolu s kapitánkou Luzumovou, starala o české góly právě Markéta Jeřábková, a byla jedním z důležitých tahounů národního týmu.

„Na tuhle roli je zvyklá z klubu, tím pádem nebyl takový problém se do ní dostat i tady. Je to kvalitní hráčka a uvidíme, co s ní bude dál,“ čeká i reprezentační trenér Jan Bašný, kam povede další házenkářská cesta mostecké Markéty Jeřábkové.