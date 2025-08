Z Olomouce do Vídně jen silou paží. Handicapovaný sportovec zvládl za šest dnů trasu šesti maratonů

Během šesti dnů zvládl trasu o délce šesti maratonů. „Užil jsem si to velice, nejtěžší byla první etapa z Olomouce do Kroměříže. Jednak vzhledem k dlažebním kostkám v dědinách a pak k horšímu stavu silnic než jinde,“ popsal Zdrubecký svou cestu, která vedla převážně po vedlejších silnicích.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Z Olomouce do Vídně jen silou paží. Handicapovaný sportovec zvládl během šesti dnů trasu šesti maratonů

Na výpravu se připravoval jako na běžný maraton, ale absolvoval jich hned několik v řadě. „Dá se říct, že v první polovině jsem cítil, že se ten výkon i zlepšuje. Akorát pak ten šestý, tam byl silný vítr. Tam už jsem cítil, že je to vrchol a že je dobře, že končíme,“ řekl Zdrubecký.

Vratislav Zdrubecký odstartoval svou cestu na atletickém stadionu v Olomouci | Zdroj: Atletický klub Olomouc

Díky speciálním rukavicím a násadkám se při jízdě vůbec nedotýká obručí, a tak ho ani po takovém výkonu nebolely ruce.

Cestu do Vídně vnímal jako cennou zkušenost. „Ukázalo mi to, že je běžné, že vozíčkáři jezdí třeba týden po sobě světové maratony a zvládnou to, což u běžců není možné. A zjistil jsem, že to můžu zvládnout také,“ uvedl.

Vratislav Zdrubecký ve Vídni před palácem Hofburg | Zdroj: Atletický klub Olomouc

Nyní se připravuje na elitní světové závody – 23. září ho čeká maraton v Berlíně a 12. října v Chicagu, kde by chtěl poprvé stlačit svůj osobní rekord pod dvě hodiny.

O paralympiádě zatím ale neuvažuje. „To bych se musel ještě hodně zlepšit, protože ty časy jsou ještě daleko lepší. Kvalifikační čas na paralympiádu je hodina a 35 minut pro muže,“ uvedl.

I tak Vratislav Zdrubecký své výkony neustále posouvá kupředu.

Vratislav Zdrubecký na cestě do Vídně | Zdroj: Atletický klub Olomouc