Z Teplic do Londýna na kole. Trojice cyklistek chce svou cestou pomoct najít dárce ledvin

Tři cyklistky chtějí na kole dojet během 5 dní do Londýna. Nejedou závod, chtějí pomoci handicapované Tereze Bártové, která shání dárce ledviny. Akce s názvem Daruj ledvinu začala v sobotu a skončí snad za šest dní v Londýně. Teplice 9:45 1. července 2018

Zacvaknout botu do pedálů a šlapat. Z Teplic až do Londýna. To je cíl tří cyklistek. A důvod? Splnit sen. Ne svůj. Ale Terezy Bártové. Loni v dubnu jí lékaři během učení se na státnice diagnostikovali nejzávažnější infekční onemocnění v Česku.

Tři české cyklistky vyrazily z Teplic do Londýna, aby pomohly nemocné Tereze Bártové a zároveň podpořily dárcovství. Přímo s účastnicemi natáčela Barbora Kovaříková

Šanci na přežití měla jednoprocentní. Přišla o obě nohy, přestaly jí fungovat ledviny. Přežila, léčí se a snaží se zapojit do aktivního života. Pomáhají jí v tom i 3 sportovkyně z Teplic, které dostaly zajímavý nápad. Alena Vrátná popisuje, jak celý projekt vzniknul.

„Laďku napadlo, že bychom se jí mohly zeptat na nějaký cíl, na nějaké město, nebo zemi, kam by se chtěla podívat a že tam dojedeme na kole. Bylo to narychlo, aby o tom nepřemýšlela. Trochu jsme se bály, že budeme muset jet na Island, nebo do Norska. Terezka řekla Londýn, tak jsme si plácly a měly jsme radost, že pojedeme na kole do Londýna,“ říká pro Radiožurnál Vrátná.

Tato akce není první, kterou tři kamarádky pro Terezu organizují. A i proto dlouho přemýšlely, jak ji pojmout jinak než ryze charitativně. To už popisuje druhá iniciátorka cesty Ladislava Antalová.

„Aby to byla osvěta dárcovství. Samozřejmě nám je jasné, že nikdo si cestou nevytrhne ledvinu z těla. Spíš je to osvěta, ať lidi chodí darovat krev, plasmu. Člověk potká spoustu zajímavých lidí a nikdy neví, na koho narazí. Ve finále budeme brát za úspěch, že nás někdo bude sledovat a řekne si, že je zdravý člověk a může darovat krev,“ vysvětluje Antalová.

Plány mají dost 'punkové'. Spát chtějí venku, vařit si budou v ešusu. Pojede s nimi jenom jedno doprovodné vozidlo, do kterého dají kola během cesty přes kanál La Manche.

„Původně jsem měla plán, že i kanál přeplaveme. Z toho nakonec sešlo, pojedeme klasicky eurotunelem,“ dodává se smíchem Vrátná.

200 kilometrů na kole za den

„Za den bychom měli ujet 200 kilometrů. Nějaký den to bude 180, nějaký 230. V průměru je to 200 kilometrů za den. Zdá se to jako velká porce kilometrů, ale ten den je v pohodě. Není to závod, člověk nikam nespěchá,“ popisuje Antalová.

Do Londýna by cyklistky měly dorazit ve čtvrtek, nejpozději v pátek. To totiž přiletí i Tereza, která se hodně těší.

„Hrozně se na to těším. Cestování šlo teď hodně stranou. Po roce vlastně pojedu někam do zahraničí. Budu chtít vidět, jak na tom holky jsou, kde jsou a jak se jim daří,“ těší se Bártová.

Nejen Tereza, ale i vy můžete sledovat celou trasu pomocí GPS trackeru. Během cesty cyklistky pravidelně přispívají na facebookovou událost s názvem for kidney/daruj ledvinu. Setkání s Terezou by mělo být symbolické, v londýnském Hard Rock Café.