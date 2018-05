Z tréninku na svatbu a zase zpátky. Skifař Synek oddává snoubence na brandýské radnici

V jednom týdnu závodí na evropském šampionátu, v tom dalším se převlékne do slavnostního a na radnici oddává dvojici novomanželů. I tak může vypadat nevšední program pětinásobného mistra světa ve skifu Ondřeje Synka, který je členem zastupitelstva v Brandýse nad Labem. Šestatřicetiletý sportovec má za sebou rozhodně více závodů než svateb, i tak pro něj veslování zůstává tou náročnější aktivitou. Praha 16:45 29. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skifař Ondřej Synek. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: ČTK

„Samozřejmě je to jiné, když proti vám stojí lidé, kteří mají největší den v životě a chtějí si to užít. Vy nemůžete nějak klopýtnout a musíte na to být koncentrovaní. Ale samozřejmě ty závody jsou těžší jak psychicky, tak fyzicky,“ porovnává dvě ne úplně příbuzné činnosti trojnásobný olympijský medailista.

Když v souvislosti s oddáváním mluvil o koncentraci, nebyla to náhoda. Hned při své první svatbě totiž Synek v projevu zaměnil pořadí několika slov a vtipné faux pas bylo na světě.

„V té řeči mám, že vaši rodiče víc mysleli na vás než sami na sebe, a já jsem to hned na své první svatbě prohodil a řekl jsem, že vaši rodiče mysleli víc sami na sebe než na vás,“ směje se Synek.

Když si před obřadem připravuje svatební řeč, musí si dát Ondřej Synek velký pozor na to, koho bude oddávat.

„Mám v té řeči takovou pasáž, že můžou to své pouto umocnit založením rodiny. Ale ne vždycky oddáváte někoho, kdo děti mít může nebo chce. Stalo se mi několikrát, že jsem tu pasáž vynechal, když jsem viděl, že panu ženichovi bylo sedmdesát,“ vzpomíná s úsměvem rodák z Brandýsa nad Labem.

Po skončení obřadu obvykle odloží oblek, povolí kravatu a spěchá si plnit své sportovní povinnosti. Na novomanželské party už tedy spolu s dalšími hosty nezůstává.

„Nezůstávám, protože většinou musím zase mazat zpátky na trénink, ale těch pozvání už jsem měl hodně,“ dodává Ondřej Synek.

Nejbližší svatba čeká úspěšného skifaře v srpnu - další dvojice novomanželů se tak v budoucnu bude moci chlubit tím, že je oddával mistr světa.