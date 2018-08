Za tímhle výsledkem jsem nepřijel, říká po 24. příčce na evropském šampionátu cyklista Zdeněk Štybar

Vítr, sem tam déšť a teplota kolem patnácti stupňů provázely závod s hromadným startem silničních cyklistů na evropském šampionátu v Glasgow. Na startu figurovala šestice Čechů, ale cílovým prostorem projel jediný. Byl jím lídr týmu Zdeněk Štybar, který obsadil 24. pozici a s tím nemohl být spokojený. Glasgow 20:57 12. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český cyklista Zdeněk Štybar | Zdroj: Reuters

Co podle vás rozhodlo o vašem umístění?

V takovýchto závodech je to o tom být ve správné skupině. Já jsem do té skupiny nastupoval, ale pak jsem se zastavil. Viděl jsem, že celý balík jede za mnou. Pak jsem si sjel a tím, že všechny velké národnosti tam měli nějaké zastoupení, tak balík se úplně zastavil a bylo rozhodnuto.

Jak moc ovlivnily silný vítr a déšť celý závod?

Tolik ne. Závod byl hodně těžký, bylo to ze zatáčky do zatáčky. Spíš to vypadalo jako takové dlouhé Critérium du Dauphiné. Bylo to pěkné, ale podle mě až zbytečně dlouhé.

Celý okruh vedl městem. Jak moc vás po trati podporovali fanoušci?

Na začátku to bylo takové chudší, nebylo tam moc lidí, ale taky bylo špatné počasí, hodně pršelo. Na posledních třech čtyřech kolech už diváků bylo hodně.

Jak tedy budete celkově hodnotit nedělní závod, ve kterém odstoupila spousta favoritů?

Co na tom zhodnotit. Za tímhle výsledkem jsem sem nepřijel, to bych radši zůstal jeden den navíc na Mallorce a připravil se na Big Bang Tour, který mě čeká od pondělí. Tenhle závod mě stál spoustu energie, která mi pak může chybět. Věřil jsem tomu, že forma je a že bych tady mohl urvat nějaký dobrý výsledek.