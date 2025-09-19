Žabiny zahájily boj o Euroligu úspěšně, i přes roli outsidera. ‚Podcenily nás,‘ říká kouč Pruša
Basketbalistky Žabin Brno se přiblížily účasti v hlavní fázi Euroligy. V kvalifikačním dvojutkání o postup do nejprestižnější evropské soutěže totiž na úvod doma porazily Zaragozu 81:60. Dál projde tým, který bude mít v součtu lepší skóre po odvetě ve Španělsku. Rozhodne se ve středu.
Basketbalistky Žabin Brno vstupovaly do kvalifikace o postup do Euroligy proti Zaragoze v roli outsiderek. V poločase úvodního zápasu ale vedly o třicet dva bodů. Podle trenéra Viktora Pruši hrálo roli i to, že španělské vicemistryně přijely do Brna až příliš sebevědomé.
„Myslely si, že to pro ně bude jednoduché. Cítil jsem to z nich, podcenily situaci. Myslely si, že jsou připravené. Ale nebyly. Naopak, my jsme byli připravení na ně dvakrát tolik,“ chválí Pruša svoje svěřenkyně.
Pro Žabiny přitom šlo o první soutěžní zápas sezony, před kterou prošel kádr výraznou obměnou. Čtveřice nových zahraničních posil ale podle kouče do týmu okamžitě nejen zapadla, ale hned převzala vůdčí roli.
„Od prvního tréninku, kdy jsme se viděli, nám dávají neskutečnou energii. Jsou intenzivní a a hodně namotivované. Přišly a po prvním tréninku říkaly, že chtějí být v Eurolize. Jejich nastavení je, že chtějí Final six,“ komentuje Pruša příchod nových posil.
Final six je závěrečný turnaj Euroligy pro šest nejlepších týmů, k tomu mají Žabiny přeci jen pořád hodně daleko. Ve odvetě budou v Zaragoze hájit náskok jedenadvaceti bodů, aby si vůbec zahrály hlavní fázi soutěže. Jestli je náskok dostatečný, nebo ne, to nechtěl kouč Pruša komentovat.
„Ani v jednom zápase neřeším rozdíl bodů. Řeším pouze to, že chci vyhrát dva zápasy. Je mi jedno, jaké je skóre, my tam jdeme vyhrát. I v druhém poločase, kdy vedly asi o třicet bodů jsem říkal, že na tabuli je nula. Vůbec mě nezajímá, co se stalo v prvním poločase, pokud není dohráno,“ dodává Pruša před odvetou.
Odveta kvalifikace o postup do Euroligy je ve Španělsku na programu ve středu