‚Výborný blokař, na své parametry dost pohyblivý.‘ Basketbalisty Nymburka posílil pivot Hankins

Nymburk se před nadcházející sezonou rozhodl pro razantní změny u zahraničních hráčů a Hankins v týmu nahradí sedmadvacetiletého Michaela Myerse. Rodák z Michiganu má za sebou působení v druhé NCAA ve Ferris State, které v roce 2018 dovedl k triumfu v soutěži.

Nikdy jsem nelitoval toho, že jsem z NBA odešel a dál nepokračoval, říká basketbalista Welsch Číst článek

Sezonu zakončil s průměrem 15 bodů, deset doskoků a tři bloky a byl zvolen hráčem roku i nejužitečnějším hráčem závěrečného turnaje. Naposledy nastupoval za Xavier University v první divizi NCAA a s úspěšností střelby 68,6 procenta byl nejlepším hráčem ligy. V průměru nasbíral 10,6 bodu a 5,2 doskoku.

Ve čtyřech zápasech letní ligy NBA Hankins odehrál v průměru 9,5 minuty a přidal 3,75 bodu a 2,2 doskoku.

„Nedokážu posoudit, jestli měl nějaké jiné nabídky, ale pro nás bylo důležité, že k nám opravdu chtěl. Jako klub nás znal a dokonce si získal informace od našeho bývalého hráče Adama Hesse. Projevil eminentní zájem za nás hrát, což byl důležitý faktor,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer Nymburka Rudolf Šimeček.

„Našli jsme v něm hráče parametrů, které nám v minulosti chyběly. Je to výborný blokař, což trenérovi sedělo do jeho představ vykrytí obrany. Líbilo se nám i to, jak pracuje pod košem v útoku. Na své parametry je dost pohyblivý. Trochu mu chybí kila, ale to nahrazuje atletičností,“ přidal Šimeček.