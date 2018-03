'Začíná se to brát vážně.' Trojkoví basketbalisté se chystají na boj o olympiádu

Když se řekne basketbal, většina lidí si zřejmě představí tradiční variantu, kdy týmy nastoupí s pěti hráči v poli. Teď je ale na vzestupu obměněná podoba košíkové s menším počtem sportovců. Takzvaný trojkový basketbal je stále populárnější a v roce 2020 se dokonce objeví na letní olympiádě. Praha 9:05 3. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mistryně světa v basketbale 3x3 z roku 2016. Michaela Uhrová, Tereza Vorlová, Sára Krumpholcová | Foto: ČBF

„Po velmi krátké době, kdy se basketbal 3x3 stal oficiálním sportem na FIBA, tak jsme na olympiádě. Je to neuvěřitelné, velký krok dopředu,“ říká na Radiožurnálu sportovní ředitel české reprezentace v trojkovém basketbalu Michal Kruk.

Premiérového olympijského turnaje v nové disciplíně se za dva roky v Tokiu zúčastní osm mužských a osm ženských týmů. V tuto chvíli existují dvě cesty, jak se na olympijské hry kvalifikovat. „Buď se na základě rankingu dostat na první nebo druhé místo, nebo vyhrát kvalifikační turnaj,“ vysvětluje Kruk.

„U děvčat to bude díky jejím výsledkům a zkušenostem trošku jednodušší, abychom je protlačili na první nebo druhé místo. Cílem u mužů je, aby se dostali do kvalifikačního turnaje, kde se o olympiádu bude hrát,“ upřesnil generální sekretář České basketbalové federace Michal Konečný.

Především ambice ženské reprezentace směrem k olympiádě mohou být vysoké. Vždyť tým kolem nynější trenérky Michaely Uhrové v roce 2016 vyhrál mistrovství světa.

Členkou družstva byla i momentálně devatenáctiletá Sára Krumpholcová: „Jsem za to hrozně ráda. Něco, co mám ráda a je to jiné než pětkový basket, je na olympiádě a začíná se to brát vážněji.“

Nadupaná Evropa

Krumpholcová je ve svém věku velkou nadějí českého basketbalu. V žebříčku světové federace ji mezi ženami patří deváté místo. Podle mladé reprezentantky vede cesta na olympiádu do Tokia především přes umístění ve světovém žebříčku.

„Bylo by to lepší. Jestli bude kvalifikace a postoupí jen jeden, tak se tam asi dostane hodně evropských týmů. Třeba na minulém mistrovství světa postoupily do čtvrtfinále jen evropské týmy. V Evropě je to hodně nadupané,“ přemýšlí Sára Krumpholcová.

V čem vlastně vidí největší výhody basketbalu tři na tři?

„Určitě umístnění. Nepotřebujete prostor, můžete hrát kdekoli. Hraje se různě po celém světě. Když hrajete za národní tým pět na pět, dostanete se jen po Evropě, tady můžete vycestovat i do světa,“ vysvětluje Krumpholcová.

První velký turnaj v letošním roce čeká ženskou reprezentaci v trojkovém basketbale v červnu, kdy se koná světový šampionát ve filipínské Manile. Češky si už účast na turnaji zajistily.