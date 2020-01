Boj o medaile, ale i vzdělávání sportovců. V Lausanne startuje zimní olympiáda mládeže

„Součástí her je edukativní program. Sportovci mohou projít nejen semináři nebo přednáškami, ale dokonce i diskusemi s jednotlivými profesionály,“ pochvaloval si šéf české výpravy a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

Českou republiku bude ve Švýcarsku reprezentovat rekordní počet 74 sportovců. Mládežnické olympijské hry jim můžou pomáhat v dalším rozvoji a přesunu do dospělé kategorie.

„Mohou projít například edukativními programy v oblasti antidopingu, což je strašně důležité. Nebo přednáškou, jak se o sebe mají starat. Myslím si, že je to velice důležitá součást celých her. Ty nejsou striktně zaměřeny na výkon, tak jako je to na dospělé olympiádě,“ dodal Martin Doktor.

I když boj o co nejlepší umístění nemusí být na olympiádě mládeže jedinou prioritou, pro většinu účastníků jde o zásadní událost kariéry. „Sice je to stále dětská olympiáda, ale já vždy chtěla jet na olympiádu. Je to pro mě v podstatě splněný sen,“ řekla Andrea Trnková, kapitánka hokejového týmu, který bude na Hrách obhajovat stříbro.

Celkový počet medailí české výpravy ale není podle Martina Doktora hlavním kritériem: „U mládežníků z našeho pohledu tolik nezáleží na výsledcích. Oni tam samozřejmě jedou předvést své maximum, chtějí získat medaili, když na to mají. To je jasné.“

„Ale nedělal bych dopředu to, že když budeme mít tolik a tolik cenných kovů, tak jsem spokojen, a jinak ne. Tak to není. Je to jiný formát soutěže,“ doplnil Doktor. Zimní olympijské hry mládeže probíhají od 9. do 22. ledna.

Jsme na Zimních olympijských hrách mládeže ve Švýcarsku! Od 9. do 22. 1. budeme reprezentovat Česko na největší mezinárodní mládežnické akci. Díky za letadlo! @ObranaTweetuje #budoucnostsportu #YOG2020 pic.twitter.com/oqxDRxJOYe — Český olympijský tým (@olympijskytym) January 8, 2020