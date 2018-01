Žádný doprovod, bivak pod dohledem komisařů. Motocyklista Veselý se chystá na Dakar v nejnáročnější kategorii

Český motorkář Jan Veselý se na nadcházející Rallye Dakar vrátí do starých dakarských časů. Přihlásil se totiž do nejnáročnější kategorie malle moto, ve které bude na všechno včetně servisu sám jen s přidělenou malou bednou a jednou taškou. A to pod drobnohledem pořadatelů, kteří ho mohou za porušení přísných předpisů rychle vyloučit ze závodu. Lima 18:17 5. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Motocyklový závodník Jan Veselý. | Zdroj: Facebookový profil Jan Veseleý

„To je ta pravá dakarská kategorie. To, jak vypadá Dakar dneska, kdy má každý jezdec svůj spací kamion, svůj servisní kamion, svoji sprchu a svoji toaletu, podle mě není to pravé, kam by se měl Dakar ubírat. Proto jsem rád, že tato kategorie existuje a proto jsem se do ní přihlásil,“ vysvětluje sedminásobný dakarský účastník Jan Veselý.

V respektované kategorii malle moto pojede poprvé, ale dobře ví, do čeho jde.

Motorkář Jan Brabec si musel před premiérou na Rallye Dakar udělat řidičák i pořádně zhubnout Číst článek

„Každý jezdec má svou bednu o obsahu 80 litrů a k tomu jednu tašku, což je celý jeho život na čtrnáct dní. Takže do té bedny si musíme připravit nářadí, základní náhradní díly, oblečení, náhradní přilbu, hygienu a tak dále. To všechno nám veze organizátor, nemáme jediné doprovodné vozidlo, “ popisuje Veselý.

Jezdci v kategorii malle moto mají v bivaku ohraničený vymezený prostor, kde jsou pod dohledem komisařů.

„V tom prostoru provádějí servis na motorku, spí a tak. Bez povolení nesmějí vymezený prostor se strojem opustit. Sami ho samozřejmě opustit můžou, když se jdou najíst nebo osprchovat, ale to je všechno,“ popisuje Veselý.

Macík zůstává nejmladším pilotem kamionu na Dakaru, kabinou budou znít Queen i Rocky Číst článek

Taky vám to připomíná tábor, na kterém vás hlídali vedoucí oddílů? Tady se sice nekontroluje dodržování večerky, ale komisaře může zajímat, jestli spíte ve svém stanu ve vyhrazeném prostoru.

„Myslím si, že je možné, že komisaři přijdou i do stanů a kontrolují, jestli někdo nespí v nějakém klimatizovaném kamionu týmového kolegy nebo něco takového,“ je připraven Jan Veselý na přísný režim v jeho nové dakarské kategorii.

Ten mu začne se startem soutěže v peruánské Limě 6. ledna.