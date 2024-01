Zahrát si proti Dánům byl můj sen už od mala, byl to obrovský zážitek, popsal házenkář Patzel

„Musím se přiznat, že když jsme s kluky zpívali hymnu a za námi se přidalo několik tisíc českých fanoušků, měl jsem chviličku slzu na krajíčku. Určitě je to pro mě obrovský zážitek,“ popsal český házenkář Jonáš Patzel svoje pocity.

Jednadvacetiletý Patzel zažil premiéru na velké akci se vším všudy – nabitá hala, spousta českých fanoušků a jako soupeř elitní tým Dánska, který vyhrál všechno, co mohl, a je plný světových hvězd.

„Bylo něco neskutečného si proti klukům zahrát. Je to něco úplně jiného, než co jsem zažíval doteď. Přijde mi to jako jiný svět a byl to můj sen už od mala,“ hýřil nadšením Jonáš Patzel, který se několikrát objevil na hřišti i se svým starším bratrem Vojtěchem.

„S bratrem se mi hraje dobře, máme podobný styl a když máte na hřišti někoho z rodiny, cítíte se jistější,“ myslí si mladý český házenkář. Patzel si při hře připsal i gól, po kterém česká reprezentace vedla nad Dánskem 9:8. Po poločase svítilo na tabuli nezvykle nízké skóre 9:9, věc na elitní úrovni prakticky nevídaná.

Celkově pak národní tým včetně Patzela udržel Dány na 23 gólech. Tak málo jich elitní reprezentace dala naposledy při finálové porážce s Francií na olympijských hrách v Tokiu v létě roku 2021. Jenže český propad v útoku po pauze a celkově pouhých 14 vstřelených branek na úspěch stačit nemohlo.