Medaile pro český zápas. Adéla Hanzlíčková je ve finále mistrovství Evropy

Adéla Hanzlíčková postoupila na mistrovství Evropy v zápase do finále a získá první medaili z velké seniorské akce v kariéře. Čtyřiadvacetiletá reprezentantka se ve čtvrtek v Bukurešti utká o titul s úřadující mistryní světa Allou Čerkasovovou z Ukrajiny. Český zápas slaví zisk medaile z ME po deseti letech. Bukurešť 17:41 10. dubna 2019

Hanzlíčková cestou do finále váhy do 68 kg vyhrála tři duely. Nejprve porazila Danute Domikaityteovou z Litvy 5:3 na body a ve čtvrtfinále položila na lopatky německou soupeřku Marii Selmaierovou.

V semifinále pak zdolala trojnásobnou evropskou šampionku z nižších váhových kategorií Anastasiji Grigorjevovou z Lotyšska 7:2.

„Povedlo se mi stoprocentně prodat dobrou formu, kterou jsem v posledních týdnech nabrala a která se ukázala už na posledním přípravném turnaji v Bulharsku na začátku března,“ uvedla Hanzlíčková v tiskové zprávě českého svazu.

„Cítila jsem se dnes fyzicky dobře, naštěstí jsem zvládla těžkou kvalifikační bitvu s Litevkou, a pak už jsem se cítila na žíněnce velmi jistě. Rozhodně se ale s postupem do finále nespokojím a zítra udělám vše pro to, abych získala titul,“ prohlásila.

Maximem české olympioničky bylo na ME dosud páté místo z roku 2014 a byl to také její nejlepší výsledek z velké akce mezi dospělými. Dosud sbírala medaile pouze v mládežnických a juniorských kategoriích.

V roce 2014 získala bronz na ME juniorů, z evropských šampionátů do 23 let má tři stříbra. Ve stejné věkové kategorii si předloni přivezla bronz i z MS.

Čeští a českoslovenští zápasníci vybojovali na mistrovství Evropy 55 medailí včetně pěti nejcennějších. O dosud poslední kov se před deseti lety postaral Marek Švec, bronzový v řeckořímském stylu v kategorii do 96 kg.

O dva roky dříve získal David Vála stříbro, posledním českým mistrem Evropy se v roce 2001 stal Petr Švehla.