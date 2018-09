‚Zápas dvacetiletí.‘ Basketbalisté na klíčový duel proti Rusku čekají rekordní návštěvu

V Pardubicích téměř jistě padne 13 let starý rekord v počtu diváků na zápase české mužské basketbalové reprezentace. Na zimním stadionu nastoupí Češi od 18 hodin proti Rusku ve velmi dobře rozehrané kvalifikaci o postup na mistrovství světa, navíc v nejsilnější sestavě. Pardubice 6:48 13. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: Václav Mudra | Zdroj: ČBF

„Z mého pohledu je to zápas dvacetiletí. V Čechách se asi dlouho nepotkají dvě takové sestavy. Já už něco odehrál a odkoučoval, ale i pro mě to bude opravdu velký zápas,“ ubezpečuje před soubojem s Ruskem asistent trenéra Petr Czudek.

Po nějakém čase a na domácí palubovce se v dresu národního týmu představí Tomáš Satoranský a Jan Veselý – české hlavní hvězdy současnosti. I proto už je teď téměř jasné, že bude překonán divácký rekord na mužskou basketbalovou reprezentaci z roku 2005.

„Když jsme viděli, jakým tempem se prodávají vstupenky, začali jsme pošilhávat po překonání rekordu na národní tým, který má v tuto chvíli hodnotu 6500 diváků. Teď už je téměř jisté, že ho překonáme. Aréna má kapacitu 8 tisíc a zbývá tisícovka lístků. Ten rekord padne a to nás hrozně těší,“ říká za Českou basketbalovou federaci Martin Peterka.

„Hrajeme o historický úspěch, tak je jedině dobře, že to bude podpořené historickou návštěvou,“ těší kapitána Pavla Pumprlu.

Kvalifikace mistrovství světa je v polovině rozehraná tak, že další dvě výhry už by mohly Čechy poslat na šampionát do Číny. Mezi světovou elitou by se v samostatné historii představili vůbec poprvé.

Svěřence izraelského kouče Ginzburga to dostatečně motivuje. Obzlášť trio z pódia Basketbalisty roku - Balvín, Veselý, Satoranský, které na zbylá okna kvůli povinnostem v klubech nepřijede.

„Všichni lidi, se kterými jsem komunikoval, jsou na to utkání hrozně natěšení. A já jsem natěšený stejně, takže doufám, že je nezklameme,“ věří posila z NBA Tomáš Satoranský před duelem s Ruskem od 18 hodin v Pardubicích.