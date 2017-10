Zastřešte Markétu, žertují plochodrážníci. Memoriál Luboše Tomíčka opět zkrátilo počasí

Jen co poprvé vyjeli jezdci na svých strojích kroužit po oválu, začal se na stadion Na Markétě snášet hustý déšť. Na tribunách se pod deštníky spekulovalo, jestli se závod vůbec dojede. Ale jízdy následovali v rychlém sledu za sebou, bez úpravy dráhy se jich odjelo 12 z plánovaných 21.

„Jízdy jsou zajímavější, moc se nepadá, takže dobré, všichni jsou zdraví. Ale na plochou dráhu je to trošku extrémní počasí,“ nevadilo počasí fanouškům, kteří na „Markétu“ přišli.

Závodníci měli s nepřízní počasí evidentně větší problém. Po první úpravě dráhy se jezdci sešli v zatáčce u depa a začali diskutovat s pořadateli, jestli v závodě pokračovat, nebo ne.

„Já už jsem měl sundanou helmu, už jsem jet nechtěl, ale nakonec se ještě jelo a dráha byla ještě dobrá. Pak už to ale nešlo, bylo by to nebezpečné. Myslím, že se závod ukončil v pravý čas,“ měl jasno Max Fricke.

Australan na těžké dráze nenašel přemožitele ani v jednom ze svých startů a tak, když po 16. jízdě a další úpravě trati pořadatelé závod ukončili, byl vyhlášen jako vítěz.

Podruhé za sebou tak musel být Tomíčkův Memoriál kvůli nepřízni počasí předčasně ukončen a jezdci začali žertovat, že pro nadcházející jubilejní 50. ročník by snad stálo za to dráhu zastřešit.

„Možná by se to na Tomíčkově memoriálu vyplatilo, v posledních letech na to mají opravdu smůlu. Je to škoda, teď v Pardubicích celé tři dny bylo slunko a tady přijde tohle,“ posteskl si v dešti Eduard Krčmář.

„Je to nebezpečný sport a myslím, že se to zastavilo v pravý čas,“ říká český jezdec, který v nedokončeném závodu skončil jako nejlepší z Čechů na čtvrtém místě.

Memoriál Luboše Tomíčka, závod na ploché dráze v Praze:

1. Fricke (Austr.) 12 b., 2. Kildemand (Dán.) 11, 3. Pavlic (Chorv.) 9, 4. Krčmář 9, ...7. Kůs 6, 12. Franc 3, 13. Milík 3, 15. Holub 2, 17. Smetana (všichni ČR) 1.

Závod byl kvůli dešti ukončen po 16 jízdách.