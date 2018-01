Zatrénovat si s hráči z NBA? Na kempu Tomáše Satoranského to nemusí být problém

Podobně jako v předchozích dvou letech dostane čtyřicítka mladých basketbalistů možnost zatrénovat si s Tomášem Satoranským. Rozehrávač Washington Wizards pro ně v létě na pražské Folimance opět uspořádá kemp, kam by kromě jednoho ze svých zámořských trenérů rád přivezl i některého ze spoluhráčů z NBA. Washington 9:55 14. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Satoranský | Foto: ČTK

U otázky, koho ze spoluhráčů by Tomáš Satoranský dětem na kemp rád přivezl, dlouho neváhá. Marcin Gortat pochází z Polska, kde navíc i on pořádá vlastní basketbalový kemp.

„Už jsme si i říkali, že by to bylo super, kdybychom si to takhle vyměnili. Loni se to nestihlo, protože jsme měli oba náročný program, ale bylo by to super, kdybych já mohl na jeho a on zase na můj kemp,“ popisuje situaci Satoranský.

'Zrychlil, zesílil, dobře střílí.' Trenéři Washingtonu Wizards chválí zlepšení Tomáše Satoranského Číst článek

Zatím ale není jisté, jestli se kempu Tomáše Satoranského zúčastní i jeho spoluhráč z NBA. Jednoho z trenérů Wizards Ryana Richmana se ale děti zřejmě dočkají.

„Já bych byl určitě rád, kdyby přijel. Washinghton dělá opravdu skvělou práci v tom, že když něco na ten kemp potřebuju přivést nebo zařídit, tak mi to obstarají,“ je rád český basketbalista.

A samotný Ryan Richman se na případnou návštěvu Prahy už dopředu těší.

„Rád se zpátky vrátím. Praha je mé oblíbené město. S Tomášem jsme tam strávili hezký čas. Je to nádherná země se skvělými lidmi, Takže doufám, že se tam v létě vrátím.“

První várka míst na Satoranského kempu se před Vánoci vyprodala za 45 minut. Pokud navíc do Prahy přijede i pivot Gortat, tak bude zájem o tréninky s hvězdami NBA nepochybně ještě větší.