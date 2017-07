Závadové nevyšla rozplavba polohového závodu. Nezvládla jsem to, sypala si popel na hlavu

Závadové se rozplavba nevydařila, s časem 4:46,75 minuty skončila až na osmnáctém místě. K postupu do finále by potřebovala zaplavat téměř o deset sekund lepší čas. Za svým nejlepším výkonem, jenž je zároveň českým rekordem, zaostala o více než jedenáct vteřin.

Se svým výsledkem v polohové štafetě na 400 metrů tak pochopitelně nemohla být spokojená. „Hodně mě to mrzí. Na finále jsem podle všech tréninkových ukazatelů měla, ale nezvládla jsem to. Mám se pořád co učit,“ sypala si popel na hlavu v rozhovoru pro Radiožurnál.

O jedno místo unikla účast ve finále ženské polohové štafetě. Kvarteto Simona Baumrtová, Martina Moravčíková, Lucie Svěcená a Anna Kolářová skončilo v rozplavbách deváté, 45 setin sekundy za osmou Británií.

V závěrečný den šampionátu bude mít české bazénové plavání ve finále jen Jana Micku, kterého čeká závod na 1500 metrů. V sobotu do něj postoupil díky novému českému rekordu jako čtvrtý nejrychlejší.