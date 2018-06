Závod jsem podělal, říká po pátém místu na kilometrové trati kajakář Dostál

Se starty na evropském šampionátu v rychlostní kanoistice Josef Dostál tradičně šetří. Na mistrovství starého kontinentu startoval všeho všudy dvakrát, přesto se čtyřkajakem, ve kterém letos zatím nejezdí, vždy slavil medaili a to zlatou. V individuálním závodě vybojoval Dostál před pěti lety svůj jediný bronz na kilometrové trati, v Srbsku další cenný kov na této distanci nepřidal. Bělehrad 16:38 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Josef Dostál při závodu na kilometrové trati na mistrovství Evropy v Bělehradě | Zdroj: Český svaz kanoistů

„Celkově asi spokojenost, jinak s tím závodem přímo asi úplně ne,“ říká pro Radiožurnál Josef Dostál.

Chyb na kilometrové trati udělal totiž hned několik. Před startem se nervoval kvůli měnícímu se větru a dlouho spekuloval, kterou ze svých lodí na závod vybrat.

Při výstřelu pak naboural do startovního zařízení. Pořád se to ovšem dalo zachránit, protože sice měl drobné manko, ale chytil vlnu od lodě soupeře ve dráze vedle, Němce Rendschmidta.

„Jel jsem pěkně, plný sil jsem byl, i když to bylo ze zadních pozic. Na pětistovce jsem si říkal, že je to dobrý, že fouká hezky protivítr. Tak to zvednu a ještě třeba vyhraju,“ věřil Dostál.

„Na hranici 800 metrů jsem toho Němce dojel, to jsem viděl, že to asi nevyhraju. Říkal jsem si, že by to medaile být mohla. Pak to Němec odpálil a já jsem tam tak seděl, jak kdyby mi hračky spadly do kanálu. Už jsem nevěděl co s tím,“ popisuje pětadvacetiletý trojnásobný mistr světa a také majitel tří olympijských medailí.

Nakonec na kilometrové trati na Savském jezeře protnul cílovou pásku jako pátý se ztrátou dvou sekund na bronzovou medaili německého kajakáře. „Proklínal jsem se, že jsem udělal tu blbost. Vysílil jsem se na pětistovce, měl jsem tam zůstat přibitý až do osmi set metrů. Ono jak foukalo proti, tak všichni tuhnou, tak jsem to tam měl odpálit a třeba by to na tu medaili bylo,“ přemítá dvoumetrový a kolem sto patnácti kilogramů vážící český reprezentant.

„Teď je to takové lehké uchlácholení, co jsem tady povídal. Jinými slovy jsem ten závod podělal. Nemáme rozhodně vavříny, na kterých usnu, takže zítra na pětistovce,“ přeje si Josef Dostál, kterého finále na oblíbenější pětisetmetrové distanci čeká v neděli před půl dvanáctou.