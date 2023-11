Závodnice Jílková testovala formuli E. ‚S takovou profesionalitou jsem se ještě nesetkala,‘ chválí si

Gabriela Jílková na konci října absolvovala předsezonní testy ve formuli E pro tým Porsche. Stala se tak první českou závodnicí, která do monopostu formule E nasedla. O průběhu testů, své budoucnosti ve formuli E i projektech, které mají pomáhat ženám v motorsportu, mluvila v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 10:16 3. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Gabriela Jílková na testech Formule E | Zdroj: Archiv Gabriely Jílkové

Jak jste si užila testy formule E ve Valencii?

Samozřejmě jsem si je užila hodně. Letos jsem Porsche pomáhala s vývojem vozu a testovala jsem i na simulátoru, takže pozvání na testy byla taková hezká odměna a velice si této příležitosti vážím.

Super happy, to get this opportunity. I‘ve completed a test with the TAG Heuer Porsche Formula E Team. I had the honor of being the first woman to drive the Formula E GEN3. Thanks to @PorscheFormulaE for this opportunity and to Antonio for the great tips ✌#PorscheFormulaE pic.twitter.com/PCkRMdYfqo — Gabriela Jílková • #QuickGabi (@QuickGabi) October 27, 2023

Jak vypadala vaše letošní práce pro Porsche? Jezdila jste třeba s týmem po závodech?

Při závodních víkendech jsem byla vždycky na simulátoru, takže jsem na místě nebyla. Je spousta nastavení a možností, co je potřeba před závodním víkendem otestovat. Tým vždy dostane plán trati (tzv. layout), ale někdy se můžou v realitě detaily lišit. Někde může být posunutá zeď nebo nečekané nerovnosti, což je u městských tratí běžné.

Formule má různorodé systémy, které pomáhají jezdci a tým tvoří například různé strategie a snaží se je vylepšovat. Já na simulátoru právě většinu otestuju a dávám k tomu zpětnou vazbu z pohledu jezdce. Vlastně připravuju formuli pro daný závod a jejich tovární jezdce.

‚Nebyla to samozřejmost‘

Čekala jste, že dostanete šanci na předsezonních testech?

Lhala bych, kdybych řekla, že jsem to nečekala. Spíš jsem v to doufala, ale dokud člověk v tom autě nesedí, nemá jistotu, že to opravdu dopadne. Doufala jsem, že předsezonní test bude další krok. Určitě jsem to ale nebrala jako samozřejmost.

Během testů vypukl v paddocku požár. Jak vám to ovlivnilo program?

Stalo se to den předtím, než jsem měla ve formuli jet. Test se tedy o jeden den posunul a byl místo toho naplánovaný media day. Dělali hlavně rozhovory a další mediální aktivity. Naštěstí jsem se další den do auta dostala.



Our rookie driver @QuickGabi getting ready for her afternoon session in Valencia. #MakeItMatter #PorscheFormulaE pic.twitter.com/9xXyPyJVRH — TAG Heuer Porsche FE Team (@PorscheFormulaE) October 26, 2023

V jednom videu přímo z testů jste vypadala hodně spokojeně. Proběhly tedy testy podle plánu?

Byla jsem naprosto spokojená. Jsem ráda, že jsem si mohla formuli vyzkoušet v reálu. Bude se mi díky tomu v budoucnu i lépe pracovat na simulátoru, když vím, jak se auto v reálu chová, takže předávat lepší zpětnou vazbu, což je pro tým velice důležité. Během testů jsme sbírali mnoho dat, což je pro tým velice důležité pro jejich rozvoj.

Vaše spolupráce s Porsche bude pokračovat. Víte, jestli budete příští rok jezdit i někde jinde?

S TAG Heuer Porsche Formula E Team budu pokračovat v práci na simulátoru, jako tomu bylo doteď. Jestli k tomu bude přidána nějaká další spolupráce zatím ještě nevím. Před měsícem jsem testovala Porsche 911 GT3 na Hockenheimringu a test dopadl velice úspěšně. Uvidím, spousta věcí je ještě v jednání.

Bez posilovače a s okamžitým výkonem

Letos jste jezdila ve francouzském šampionátu GT4 a Protype Cup Germany s vozem LMP3. Jaký je oproti tomu rozdíl sedět v monopostu formule E. Připravovala jste se nějak speciálně?

Největší rozdíl je v tom, že formule E nemá žádný posilovač řízení. Je to tedy fyzicky náročnější. S tím jsem se naposledy setkala, když jsem testovala monopost formule 3. Člověk si tu taky musí zvyknout na elektrický motor, který dává výkon okamžitě a nemusíte čekat na otáčky.

Pneumatiky mají profil, nejsou to klasické hladké pneumatiky (tzv. slicky), takže těch věcí tam pár je. Já jsem testovala ve Valencii na normálním okruhu, který je pro předsezonní testy formule E trochu upravený, ale normálně se závody jezdí na městských okruzích, což by byla také zajímavá výzva.

Jak se vám líbí ten systém, že formule E jezdí jen ve městech? Máte městské okruhy ráda?

Loni v prosinci jsem v indickém Hajdarábádu jela poprvé na městské trati. Byl to vlastně i jeden z okruhů, kde právě formule E tento rok startovala. Musím říct, že to bylo super. Vždycky jsem si říkala, jaké to je jezdit tak blízko mezi dvěma zdmi. Moc jsem si to ale užila.

Podle mě je fajn, že se jezdí na městských okruzích, protože ta série jde za lidmi a fanoušci nemusí dojíždět na okruhy. I díky tomu má formule E velkou sledovanost která každým rokem roste. Tento rok to bylo tuším téměř 400 milionů lidí.

Ve výběrových testech na W Series jste jezdila s monopostem formule 3. Dalo by se to nějak porovnat s testy formule E?

Je to neporovnatelné. Jak co se týče formulí, tak i toho zázemí okolo. Je obdivuhodné, jak je všechno profesionální, s tím jsem se předtím ještě nikdy nesetkala. Je to opravdu něco velice výjimečného startovat pro tovární tým v takové sérii.

Jak s odstupem vlastně vzpomínáte na W Series?

V tu dobu, kdy jsem se tam hlásila, jsem měla šestileté období jen s pár odjetými závody. Stalo se to po nehodě, kdy jsem si zlomila asi deset obratlů a přišla jsem o veškeré sponzory. Bylo pro mě těžké sehnat rozpočet na závody. Proto jsem se chtěla vydat touto cestou.

Doteď jsem vlastně nepochopila, proč jsem se tam nedostala. Na testech jsem byla jedna z nejrychlejších a i tak jsem nebyla vybrána. Za to jsem ale nakonec byla ráda, protože se mi otevřely zase jiné možnosti.

Máme za sebou první ročník F1 Academy. Je to podle vás dobrý projekt?

Na jednu stranu proč ne. Jejich cílem je dostat ženu do formule 1. Proč ale tvořit sérii jenom pro ženy nebo holky, které předtím závodily vždycky proti mužům, ať už v motokárách, nebo v jiných sériích?

F1 Academy F1 Academy je závodní série pouze pro ženy, kterou založila Formule 1. Účastní se jí 15 závodnic v pěti týmech. První ročník se uskutečnil v roce 2023.

V dalších sériích po odchodu z F1 Academy ale budou závodit zase jenom proti mužům. Je to trochu odbočka. Spíš by mi dávalo smysl, když by podporovali nějakou ženu tím, že by ji dostali do formule 2, 3, nebo klidně i 4. Bylo by to podle mě lepší než tvořit nějakou novou sérii.

Další zajímavé série vedle formule 1

Vy jste teď testovala ve formuli E. Několik žen závodí ve vytrvalostním šampionátu WEC. Myslíte, že tyhle série můžou být pro závodnice stejně lukrativní jako formule 1?

I pro mě byla formule 1 dříve cílem a snem, ale pochopila jsem včas, co všechno je k tomu potřeba. Je to hodně o financích, známostech, a všechno musí ve správný čas do sebe zapadnout. Sama bych byla ráda, kdyby ve formuli 1 jezdila žena, ale myslím, že i zmíněné série jsou zajímavé.

Samozřejmě že většina formulových jezdců mají za cíl formuli 1, ale těch zajímavých šampionátů v motorsportu je hodně. Ale co se týče předjížděcích manévrů nebo strategií, tak jsou formule E nebo i vytrvalostní WEC minimálně stejně zajímavé jako právě zmiňovaná formule 1.

Ve WEC je tým Iron Dames, kde jezdí jenom ženy a je ve velké míře ženami i veden. Fandíte jim?

Z motorsportu sleduji víceméně všechno, co se dá, když to časově stíhám. Ostatní závodnice podporuji, proč ne, ale na okruhu si stejně tak nedarujeme ani milimetr. Když vidím Iron Dames v televizi nebo právě zmiňovaný WEC, tak je to určitě série, kterou bych si ráda zkusila.

We can't make our minds up on this week's wallpaper! Which do you think we should pick?#wallpaperwednesdays pic.twitter.com/nLOJJ6Ke1g — Iron Dames (@IronDames_) October 25, 2023