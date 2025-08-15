Závodníky potrápí úzké cesty a nerovnosti. Je to specifikum Barum rally, přiznává Kresta
Večerní rychlostní zkouškou v centru Zlína odstartuje letošní 54. ročník Barum Czech Rally. V roli obhájce prvenství se poprvé představí Dominik Stříteský. Mezi hlavní favority na triumf ale patří Jan Kopecký nebo Filip Mareš. „Rozhodovat budou zkušenosti, kterých má víc Kopecký. Pokud chce někdo na takto specifickém závodě uspět, tak nesmí jet opatrně,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Sport bývalý vynikající závodník Roman Kresta.
Naposledy jste startoval na Barum rallye v roce 2017. Nechybí vám závodění?
Barum rallye je specifický závod. Je to královský závod i v Evropě. Charakter tratí a celá koncepce je ohromně náročná. Co se týká náročnosti, tak je na úrovni mistrovství světa. Z pohledu diváků je to vždy fantastická akce. Závodění mi už nechybí.
Jak moc je závod nabitý z pohledu startujících borců?
Letošní mistrák je ohromně vyrovnaný. Myslím si, že letošní Barum rallye bude rozhodovat o mistrovi České republiky. V sezoně je to zatím hodně vyrovnané a pro všechny účastníky, kteří bojují o titul, tak to bude velmi náročné. Do poslední rychlostní zkoušky nebude rozhodnuté, kdo vyhraje letošní ročník. Tratě jsou náročné a rychlostní zkoušky jsou vybrané tak, že každá je dost těžká. Bude rozhodovat každá chybička.
Co bude na 54. ročníku závodu pro jezdce nejsložitější?
Obecně české mistrovství patří mezi velmi rychlé soutěže, co se týká průměrných rychlostí. Barumka se jezdí po úzkých a velmi hrbolatých cestách v lese. Je to specifikum. Letos tam bude úseků, kde je cesta čtyři nebo pět metrů široká, jenom tak deset procent. Náročnost je především v úzkých cestách a nerovnostech. To dělá Barumku Barumkou.
Jak často si vzpomenete na Rallye Monte Carlo 2002 a památný incident, kdy vás zachránil telefonní sloup?
Na to nelze zapomenout. Pro mě to nevypadalo tak strašidelně, jak to pak vypadalo na televizních záběrech. Neviděl jsem, co je za propast pod námi. Jenda ten vyletěl z auta velmi rychle. Věděl, co je pod ním a z auta byl oproti mně velmi rychle. Já se snažil, že budeme pokračovat dál, a on už prchal ven. Větší část vozu byla nad propastí. Stalo se.
V domácím šampionátu je v průběžném vedení Filip Mareš, který má jednobodový náskok na Jana Kopeckého. Komu by mohl závod ve Zlíně a okolí sednout víc?
Oba dva mají velkou šanci na úspěch a rozhodovat budou zkušenosti. Záleží na drobnostech a více zkušeností má určitě Honza Kopecký. Pokud někdo chce uspět na Barum rally, tak musí jet naplno. Přináší to riziko defektu, ale opatrnou jízdou zde nevyhrajete. Není to závod jen o Kopeckém a Marešovi, ale za nimi čekají další ambiciózní jezdci. Bude to velmi zajímavé.