Závody MotoGP se po pěti letech možná vrátí do Brna. Usiluje o to nový vlastník Masarykova okruhu

Brno 18:04 9. srpna 2024

Srpen 2020, Masarykův okruh plný motorek a slavných závodníků, ale bez desetitisíců diváků. Dovnitř nemohli kvůli pandemii covidu, a kvůli ní i rostoucím nákladům na pořádání se tehdy spolek Brna a Jihomoravského kraje rozhodl, že další MotoGP v Česku nebude.

„Mrzelo mě, že ta situace dopadla tak, jak dopadla, ale bohužel z finančních důvodů to pro město Brno už nebylo dále realizovatelné,“ říká primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Motocyklovým fanouškům teď svitla naděje, o návrat závodů usiluje Autoklub České republiky, jak potvrdil jeho prezident Jan Šťovíček. „Vzhledem k tomu, že je nový vlastník kruhu, tak já můžu potvrdit, že určitá jednání probíhají,“ uvedl.

Masarykův okruh změnil majitele loni a jeho mluvčí Petr Boháč říká, že možný návrat šampionátu vítají. „Můžeme potvrdit, že tato jednání probíhají, zastáváme názor, že MotoGP do České republiky z celé řady důvodů patří, nicméně v této počáteční fázi nemůžeme sdělovat více podrobností,“ řekl Boháč.

Klíčové je sehnat peníze. Na požadovanou opravu okruhu za desítky milionů korun a taky na zalistovací poplatek promotérské firmě Dorna. Naposledy stál přes sto milionů korun. Peníze na to posílal stát, Brno i Jihomoravský kraj.

Situace by teď měla být podobná, ale s jedním velkým rozdílem, dodává hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který letos ve volbách kandiduje za koalici SPOLU. „My bychom teď byli v úplně jiné roli, řekněme finanční partneři, to finální rozhodnutí je na Autoklubu, který by měl být tím hlavním pořadatelem a na novém majiteli okruhu,“ uvedl.

Hejtman si umí představit, že kraj na závody pošle desítky milionů korun, podobně jako Brno, potvrzuje primátorka Vaňková. „Podobnou částku, jako tomu bylo v těch minulých letech, to znamená 25 až 30 milionů korun,“ řekla.

Společnost Dorna, do které nově vstoupil vlastník licence k Formuli 1, na dotaz Českého rozhlasu odpověděla, že se k situaci zatím nebude vyjadřovat. Pokud se dohody povedou, byla by to pro region velká událost, míní ředitelka Centrály cestovního ruchu Jihomoravského kraje Martina Grůzová.

„Být jedním z míst, kde se odehrává MotoGP je poměrně důležité a je to marketingový tahák. MotoGP přitahuje pozornost celého světa, vizibilita Brna a celkově České republiky je samozřejmě nižší, pokud tady MotoGP není. Takže určitě z hlediska té značky České republiky a destinace Brna to význam má,“ uvedla Grůzová.

Jasněji by mělo být do začátku podzimu.