Poběží se 33. ročník Olympijského běhu. Zbyněk Fojtík nebude chybět na startu ani letos

Tisícovky běžců se ve středu večer vydají na trať Olympijského běhu, a s několikadenním předstihem tak oslaví Olympijský den. Stejně jako v předchozích letech u toho bude i šedesátiletý Zbyněk Fojtík. Ten jako jediný nevynechal žádný ročník tohoto závodu. Praha 15:17 19. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Běžec Zbyněk Fojtík při doběhu do cíle závodu Kbelská desítka | Zdroj: Archiv Zbyňka Fojtíka

„V pozadí je na fotce vidět Strahovský stadion, tady je Emil Zátopek a tohle jsem já se startovním číslem 415. Od té doby jsem si dal vždycky cíl zaběhnout 300 kilometrů měsíčně, tudíž jsem měl přibližně 4 000 kilometrů ročně a dohromady asi tak 100 000 kilometrů, ale nevím to přesně,“ vypočítával Zbyněk Fojtík.

Jak se liší trénovaná běžkyně od amatérky? Olympijský běh změřily senzory Číst článek

Ten ve svém počítači okamžitě objevil 32 let starou fotografii z úplně prvního ročníku závodu. Od té doby ani jednou nevynechal, a i ve středu se v pražské Stromovce postaví na start, už jen proto, že má v jeho případě běh hojivé účinky.

„Když nějakou delší dobu neběhám, tak je mi spíš zle. Teď mám například problémy s kolenem a je to zvláštní. Mě to koleno nebolí, jen když běhám. Čím méně běhám, tím více mě bolí.“

Tahle slova můžou být motivující pro ty z vás, které také něco pobolívá a kteří se proto do běhání zrovna nehrnou. Ostatně, i Zbyňku Fojtíkovi bylo dřív výrazně lépe doma na gauči než na trati, a z pohodlného člověka se stal sportovec až později.

„Já jsem dlouhá léta nic nedělal, doma mi za to i nadávali. Jednou jsem ale viděl v novinách článek, ve kterém bylo, že se připravuje Velká kunratická a bylo tam napsané, že první ročník vyhrál nějaký Fojtík. A já jsem si říkal - to by bylo docela zajímavé, kdyby i jubilejní 50. ročník vyhrál Fojtík. A tak jsem kvůli tomu začal trénovat. Tomuto cíli jsem se ale nikdy nepřiblížil, zůstal jsem jen u trénování.“

Teď má před sebou Zbyněk Fojtík Olympijský běh. Představí se v Praze ve Stromovce, ale závodit se bude i na dalších osmdesáti místech po celé republice. Hlavní závod odstartuje v 18 hodin, Radiožurnál bude jeho začátek vysílat živě.