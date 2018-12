Cyklokros nepojedu s myšlenkami na bednu, říká Zdeněk Štybar. Vyhrávat chce až jarní klasiky

V posledních letech je vidět především na silnici. Koncem roku se ale Zdeněk Štybar na několik závodů znovu vrátí k cyklokrosu. Čtyři podniky na konci roku pro někdejšího trojnásobného mistra světa budou především přípravou na silničářské „jarní klasiky“. Brzy 33letý cyklista se netají tím, že chce aspoň jeden z prestižních jednorázových závodů vyhrát. Rozhovor Praha 13:31 3. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar se po letech znovu představí mezi špičkovými cyklokrosaři | Foto: Laurent Dubrule | Zdroj: Reuters

„Já bych v cyklokrosu hrozně rád závodil každý rok, ale ne vždy mi to pasuje do přípravy na jarní klasiky. Letos mi to tam celkem pasuje i proto, že jsem začal trénovat o trochu dřív než normálně,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz svůj návrat k cyklokrosu trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar.

Cyklokros tedy bude hlavně zpestřením přípravy na silnici?

Myslím, že je to skvělá příprava na jarní klasiky. Chci se dostat víc do explozivity, k tomu je cyklokros úplně ideální. Navíc je to pro mě vždycky obrovská zábava, užívám si závody s fanoušky okolo trati a doufám, že si budu moc pořádně zazávodit.

Takže vám pomůže, protože je výbušnější a jsou tam větší změny tempa?

Po pár letech, co jezdím na silnici, tělo trošku zpomaluje. Všechno je to o dlouhých trénincích a dlouhých závodech. I když je třeba 260 kilometrů, rozhoduje se závod během dvou minut, ve kterých potřebujete být mezi těmi nejlepšími na světě a dosahovat nejlepších hodnot. Cyklokros by mi mohl pomoct k tomu, abych tyhle hodnoty probudil.

Když jsem šel z cyklokrosu na silnici, měl jsem explozivitu lepší než teď. Doufám, že tělo to někde v zásobě najde a budu to moct využít třeba na jarních klasikách.

Cyklokrosový program Zdeňka Štybara 26. prosince - Zolder (Světový pohár)

28. prosince - Loenhout

30. prosince - Diegem (Superprestige)

1. ledna 2019 - Baal

V cyklokrosovém Světovém poháru nebo seriálu Superprestige jste dlouho nezávodil. Víte třeba, kde budete stát na startu?

V každém závodě budu v poslední lajně. Ale třeba v Zolderu, kde je dlouhá nájezdová rovina, bych se mohl propracovat dopředu. Nemyslím si ale, že budu schopen závodit s těmi nejlepšími. Je to prosinec a já vyvrcholení formy potřebuju až na konci března nebo začátkem dubna, kdy se jedou Flandry a Paříž-Roubaix.

Udělám celkem dost, abych tam byl v co nejlepší formě. Ale nebude to forma z dob, kdy jsem jezdil cyklokros. Kluci už mají půlku sezony za sebou a budou na tom jinak. Já se do toho teprve budu dostávat. Nejedu tam s myšlenkami na bednu nebo vítězství, to je nereálné. Když už ale ty závody pojedu, dám do toho všechno.

Závodit budete logicky v Belgii, kde bydlíte. Nemyslel jste třeba i na Světový pohár v Táboře?

Tábor byl moc brzo. Koukal jsem na to, když jsem odpočíval po sezoně. Rád bych tam přijel, ale bylo by to úplně z volna, takže by to nemělo smysl.

Jak se na „návrat“ k cyklokrosu dívalo vedení vaší stáje? Nekončí vám po sezoně smlouva?

Sice končí, ale to pro mé rozhodování nebylo nijak důležité. Tým mě naopak podpořil. Byli rádi, že nějaké závody pojedu. Je to celkem dobrá reklama, protože každý závod je v přímém přenosu v televizi.

Vrcholy v Roubaix a Flandrech, dál se uvidí

A jaký máte program a cíle do hlavní silniční sezony?

Program už je daný a skoro stejný jako v minulých letech. Udělám všechno pro to, abych byl na klasikách vpředu, ale rád bych aspoň jednu vyhrál. Vrchol bude Kolem Flander (7. dubna) a Paříž – Roubaix (14. dubna).

A co etapové závody Grand Tour?

Ještě nevím. Letos jsem jel Giro, ale kombinace klasik a Gira je dost složitá. Tělo není zregenerované a Giro je z těch tří asi nejtěžší. Je složité si odpočinout a připravit se, takže to úplně nepasuje. Po Giru je navíc dlouhé volno do dalších závodů.

Takže Tour de France nebo Vuelta?

Těžko říct. Uvidíme, jak se sezona bude vyvíjet a jaká bude forma. Všechno směřuju na jarní klasiky a potom se rozhodneme, co dál.