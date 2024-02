Štybara čeká v Táboře poslední závod. ‚Nejkrásnější místo, kde se rozloučit s kariérou,‘ říká trenér Dlask

V Táboře v neděli vyvrcholí cyklokrosové mistrovství světa. Program začne v 11 hodin a čeští fanoušci v závěrečný den šampionátu věří v medailový úspěch českých barev. Ať už v případě juniorů a Kryštofa Bažanta nebo v kategorii žen do 23 let obhájkyně bronzu Kristýny Zemanové. Tábor 10:41 4. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar | Foto: Jaroslav Svoboda | Zdroj: ČTK

„Terén, který tu teď je, by Kryštofovi v kategorii juniorů měl sedět nejvíce. Je to voda na jeho mlýn, takže už jen záleží, jestli mu sedne závod,“ říká jeden z reprezentačních trenérů Petr Dlask.

Kryštof Bažant startuje prvním rokem mezi juniory. Má titul z republikového šampionátu. V Táboře se blýskl skvělou stíhací jízdou ve štafetě. Ambicemi se netají ani pro individuální závod.



„Jsem v žebříčku v nejlepší desítce mezi juniory, takže bych chtěl výsledek směřovat někam tam,“ vysvětluje.

„Bude to nesmírně těžké. Připomíná mi to takový švýcarský cyklokros, kde se hodně běhá, sesedá se a naskakuje zpátky na kolo,“ popisuje Dlask stav trati.

Déšť a vítr

„Podmínky se mění z minuty na minutu. Má do toho pršet a foukat vítr,“ doplňuje Kristýna Zemanová, která má medailové vyhlídky v kategorii žen do 23 let.

Program zakončí závod elitní mužské kategorie. S Michaelem Borošem a také loučícím se Zdeňkem Štybarem.

„Je to nejkrásnější místo, kde se rozloučit, když tu získal první velký titul. Byl bych rád, kdyby si ten den užili fanoušci i závodníci,“ přeje si Petr Dlask.