Určitě vyběhnu moc rychle, říká před půlmaratonem Štybar. Společnost mu bude dělat Ježek

„Jsem na 100 procent přesvědčený, že na začátku určitě vyběhnu moc rychle. Budu si říkat klasicky, že to je dobrý, že to zvládnu a při posledních čtyřech kilometrech umřu,“ předpovídá průběh běžeckého závodu Zdeněk Štybar.

„Myslím si, že Zdeněk sice říká, že to je jeho první takhle dlouhý běh, že i v tréninku vlastně neběžel víc než 17 kilometrů, ale já právě věřím, že ten jeho motor, co má ještě z cyklistiky v těle, že mu pomůže. Nad 90 minut to úplně v klidu zaběhne,“ doplňuje Zdeňka Štybara Jiří Ježek, nejúspěšnější cyklista paralympijské historie a expert Radiožurnálu sport.

Generálka před půlmaratonem

Ježek bude také na startu pětadvacátého pražského půlmaratonu. Společně si už ve středu tato dvojice vyzkoušela o něco kratší pětikilometrový závod, ihned po té, co Štybar dorazil do hlavního města z Belgie.

„Ráno jsem se šel proběhnout a pak jsem jel na letiště, sednul jsem do letadla a viděl jsem na Instagramu, jak Jirka Ježek postuje, že Česko běží modře na podporu autismu. Kvůli tomu, že náš syn má autismus, tak jsem neváhal a přiletěl jsem. Vyšel jsem z letadla v půl sedmý, našel jsem nejbližší obchod, koupil jsem si kalhoty, tričko a šel jsem na start, takže jsem se ještě víc popravil,“ říká Štybar

„Zdeněk potom doběhl a říkal, že vůbec nečekal, že se poběží tak rychle. Myslel si, že to je charitativní akce. Já jsem mu říkal, kamaráde, v běhání žádná charita neexistuje. I když je to závod s dobrým účelem, tak si tam každý jde splnit nějaký svůj čas. Zdeněk z toho byl trošku přešlý a říkal, že to není možný takhle rychle běžet a jestli chceme takhle běžet ten půlmaraton? Já jsem říkal, že ne, to samozřejmě musíme to pojmout rozumně,“ usmívá se Jiří Ježek, který je na rozdíl od Zdeňka Štybara už velmi zkušeným běžcem.

V březnu si také po konci kariéry půlmaraton vyzkoušel jiný výjimečný cyklista. V Paříži zvládl zhruba 21 km za hodinu, 57 minut a osm sekund rekordman v počtu etapových vítězství na Tour de France Mark Cavendish.

„Jsem skoro přesvědčený, že si prostě den předtím nandal kecky a šel na to. Úplně mi to je jasný, jak ho znám. Rád bych mu napsal zprávu, že jsem ho porazil,“ těší se na svůj půlmaratonský debut Zdeněk Štybar.

Prahou proběhne 16 tisíc běžců, půlmaraton dočasně omezí dopravu v centru města

Půlmaraton odstartuje v 10.00 hodin z Bubenského nábřeží v Holešovicích, kde bude také cíl závodu, konec je plánován kolem 13.00 hodin. pic.twitter.com/R9mtgowzS4 — Praha 8 (@Praha_8) April 4, 2025