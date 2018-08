‚Připravoval jsem se zodpovědně, na závod se těším.‘ Zdeněk Štybar chce na mistrovství Evropy uspět

Čeští reprezentanti mají ze společných mistrovství Evropy šesti sportů ve Skotsku jedinou medaili. To by ale rád změnil v poslední možný den cyklista Zdeněk Štybar v silničním závodě. Do Glasgow dorazil trojnásobný mistr světa v cyklokrosu plný sil a s velkou motivací uspět. Glasgow 16:07 11. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar | Foto: Alexandr Kliment

V květnu Zdeněk Štybar absolvoval 101. ročník Giro d’Italia. Od té doby se představil jen na domácím mistrovství a tréninky směřoval k evropskému šampionátu v Glasgow.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ze spojeného mistrovství Evropy má zatím česká výprava jedinou medaili. Tuto bilanci bude chtít vylepšit v nedělním závodě cyklista Zdeněk Štybar

„Na tenhle závod jsem se těšil a připravoval jsem se zodpovědně. Forma by tam měla být, tedy minimálně podle čísel, a motivaci mám velkou. Když budu čekat na spurt, tak se mi může povést top deset, ale jel jsem se s většími ambicemi,“ říká pro Radiožurnál Štybar.

Silniční závod, který se pojede poslední den společných mistrovství Evropy, vede převážně ulicemi největšího skotského města.

„Je to samá levá pravá zatáčka, je tam několik stoupání, dvě jsou i celkem prudká hned po zatáčce. Jsou tam i úseky centrem Glasgow, kde jsou i velké hladké kostky, takže to bude i docela klouzat. Kdyby pršelo, tak to bude hodně náročné,“ popisuje trať reprezentační trenér Tomáš Konečný.

„Trať by měla sedět Zdeňku Štybarovi. Má obrovské zkušenosti s takovými závody. Bude to o sehranosti týmu, jak bude spolupracovat, aby našetřili co nejvíc sil do samotného závěru,“ myslí si Konečný.

Evropské nespojené mistrovství 7 sportů Číst článek

„Co jsem koukal na mapu a na profil, tak by mi to mohlo sedět. Bude ještě záležet, co udělá počasí,“ doplňuje kouče Konečného Zdeněk Štybar.

Ten jako jediný ze dvou Čechů v historii dokázal v minulosti ovládnout i jednu z etap Tour de France. Oba často mluví o počasí a právě předpověď hlásí tradiční skotské, žádné vedro, vítr a déšť. Jaký to rozdíl oproti Mallorce, kde Štybar ladil formu do rychlosti.

„Skok je to trošku větší, ale nemám s tím žádný velký problém. Počítal jsem s tím,“ přiznává trojnásobný mistr světa v cyklokrosu.

Vzápětí ale dodává, že právě zkušenosti z předchozí etapy kariéry spolu s deštěm nebudou jeho jasnou výhodou.

„V dešti je to vždycky loterie. Co mám zatím zkušenost, tak když trénuju ve vedru a pak mám jeden den v dešti, tak na to tělo reaguje dobře, takže teď doufám, že to vyjde stejně,“ přeje si Zdeněk Štybar.

Tomu budou chtít k co nejlepšímu výsledku pomoci kolegové z národního týmu, Černý, Bárta, Kaňkovský a Hačecký. Na startu závodu by neměl chybět ani Slovák Peter Sagan, naopak další z favoritů, Brit Mark Cavendish se ze zdravotních důvodů odhlásil.