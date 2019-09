Anglickou snídani Štybar před závodem vynechá. Na trati dlouhé 290 kilometrů hraje roli každý gram

„Závod dlouhý přes sedm hodin. Těžko odhadnout, jak bude tělo reagovat,“ popisuje pro Radiožurnál Zdeněk Štybar.

Český jezdec nechce jít naproti problémům a chce udělat vše, co je v jeho silách, i když zas tak úplně sám na to není. I na šampionátu ve Velké Británii spolupracuje s dietoložkou a je jasné, že typická english breakfast, tedy anglická snídaně čítající vejce, fazole a párek se ho týkat nebude.

„Dal bych si to hrozně rád, ale teď by to byla škoda, protože jsem teď váhově úplně na minimu. Dostal jsem od ní trochu větší porce, protože jsem měl váhu možná až moc dole, tak jsem měl strach, abych neztrácel sílu. Váhově se jedná o 300-400 gramů,“ popisuje Štybar.

i tak málo může hrát roli při představě, že skrz anglický venkov toho kolem cílového města Harrogate moc po rovině nenašlapete.

„Jde to samozřejmě pomalu, po sto gramech. Je to důležité, zvlášť v takovémto závodě, kdy nastoupáme 4000 metrů. Musí se ale najít balanc mezi tím, aby člověk přežil sedm hodin v dešti a aby nevezl žádnou váhu navíc. Není to ale tak, že by dietoložka řekla, že musím sníst tohle nebo tohle, ale jde o množství tak, aby bylo tělo připravené a natankované na 290 kilometrů. To bude alfa a omega celého závodu,“ odhaduje Zdeněk Štybar, lídr českého týmu v silničním závodě světového šampionátu.

V cíli by měl být kolem půl páté.