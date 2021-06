Štybar vyhlíží olympiádu, mistrovství světa či Paříž-Roubaix. ‚Smůly už bylo dost,‘ říká k pádu a operaci

Po březnovém závodě Gent-Wevelgem se necítil dobře. Následné testy v nemocnici odhalily Zdeňku Štybarovi problémy se srdečním rytmem. Pětatřicetiletý cyklista podstoupil úspěšně operaci srdce a dva měsíce po ní se vrátil do závodů. Ten první Dwars door het Hageland, ale nevyšel českému cyklistovi podle představ. Necelých 45 kilometrů před cílem upadl a závod pro něj skončil. Pro rodáka z Plané u Mariánských Lázní jde zatím o sezonu plnou smůly. Praha 17:40 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar | Zdroj: Profimedia

Výraz ve tváři Zdeňka Štybara bezprostředně po pádu nevěstil nic dobrého. Český cyklista si z prvního závodu od operace srdce odvezl naštípnutý loket a zlomeninu prsteníčku na pravé ruce. Na kolo se ale vrátil rychleji než kdokoliv čekal. Čtyři dny po pádu nastoupil do etapového závodu Okolo Belgie

„Před startem jsem řekl, že bych byl rád, kdybych jel na špici, abych se cítil co nejvíc komfortně. Přeci jen mám ještě trochu zbrzděnou reakci při brzdění a za zatáčkami jdu ze sedla. Není to ideální, ale udávat na špici tempo mi nevadilo. Samozřejmě bych si to představoval jinak, ale jsem rád, že můžu závodit,“ řekl Radiožurnálu Štybar.

Pád mu zkomplikoval přípravu na zbytek sezony. Rodák z Plané u Mariánských Lázní se tak určitě neobjeví na Tour de France, ale jak sám prozrazuje, čekají ho jiné velké akce.

„Doufám, že pojedu olympijské hry v Tokiu a potom se budu dál připravovat na vysokohorském soustředění v Livignu a potom bych měl jet Vueltu, která mi bude perfektně pasovat do závěrečné přípravy před mistrovstvím světa a Paříž-Roubaix. Tím, že je to týden od sebe, tak by mělo perfektně vyjít, že forma z mistrovství světa vydrží na Paříž-Roubaix,“ vysvětluje Štybar.

Právě slavný závod z hlavního města Francie do malého městečka na severu u belgických hranic patří mezi nejoblíbenější Štybarovy jednorázovky. Peklo severu, jak se závodu přezdívá, se ve standardním termínu jezdí v dubnu, ale kvůli koronavirovým opatření bylo odloženo až na 3. říjen.

„Jsem rád, že Paříž-Roubaix přesunuli a že se na to můžu připravit. Termín je výborný, doufám, že smůly už bylo dost a teď už to bude jen na pozitivní vlně a budu se moct v klidu připravit,“ věří v klidné pokračování své přípravy Štybar.

Po úspěšně dokončeném závodě okolo Belgie, kde skončil na 124. místě, pojede pětatřicetiletý cyklista 17. června individuální časovku na národním šampionátu v Bánovcích nad Bebravou a v plánu má i závod s hromadným startem.