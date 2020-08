‚Je to vzácnost tam být. Takovou atmosféru jinde neprožijete.‘ Štybar nemá Tour jistou, ale věří v účast

V Mladé Boleslavi si cyklista Zdeněk Štybar dojel pro stříbro z mistrovství České republiky s hromadným startem. Teď by rád na Tour de France. Ještě ale neví, jestli prestižní závod absolvuje.

„Teď musím být opatrný, abych nikde nic nechytil a vyhýbaly se mi zranění i pády,“ říkal ještě v dějišti republikového šampionátu Štybar.

Nezáleží ale jen na sportovní formě. Organizátoři slavné Tour tlačí na to, aby vše měli pod kontrolou. Včetně negativních výsledků testů na covid. Jeden už rodák ze Stříbra má. Teď potřebuje další. Účasti na Tour de France tak prý uvěří až v okamžiku, kdy bude stát na startu.

„Já to přirovnávám k mistrovství světa, které trvá tři týdny. Tu atmosféru, kterou si tam prožijete, si nikde jinde neprožijete. Je to opravdu vzácnost tam být.“

Dřina bez odpočinku

Jenže jsou to tři týdny nepředstavitelné dřiny. Alespoň pro ty, kteří nikdy profesionálně nesportovali a tour třeba sledují jen u televizní obrazovky.

„Samozřejmě pro lidi, kteří na to koukají a vidí, že jezdíme každý den 200 kilometrů, je to nepředstavitelné, protože oni třeba na chatě jeli 20 kilometrů a jsou unavení. Pak je těžké to pochopit. My se na to ale opravdu dlouho připravujeme,“ vysvětluje zkušný závodník oblékající dres belgické stáje Deceuninck-Quickstep.

Že by proto třítýdenní závod vůbec nebolel? Ale ano, alespoň podle Zdeňka Štybara.

„Bolí to dost, ale nějak si na to zvyknete. Rozdíl mezi týdenním etapákem a třítýdenním zaase takový není. Stejně potřebujete tři dny na regeneraci a tu na závodě ze série Grand Tour nedostanete. Pak ta únava běží celé tři týdny.“

Neobvyklá Tour

Letošní Tour de France ovšem každopádně bude jiná. Hned z několika pohledů.

„Bude v jiném termínu, nezávodilo se tolik, tak to bude hodně otevřené. Když se teď podíváme na tým Lotto-Jumbo, tak to bude asi velká bitva mezi nimi a Ineosem,“ předpovídá Štybar.

Nikdo neví, jak na tom jednotliví jezdci budou. Nejprve závody chyběly, v posledních týdnech ale cyklisté dostali pořádně zabrat. Čtyřiatřicetiletý český reprezentant má o své případné pozici na Tour jasno.

„Určitě budu pomáhat Samovi Bennettovi ve spurtech, ale i Julianu Alaphilippovi v dojezdech, které mu budou sedět,“ věří Zdeněk Štybar směrem k Tour de France.