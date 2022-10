‚Jako kdybych tady jel loni.‘ Štybara na cyklokrosu v Táboře nadchli fanoušci, umístění neřešil

I třetí závod světového poháru elitních cyklokrosařů má stejného vítěze - na triumfy ze zámoří navázal Belgičan Eli Iserbyt i v Táboře. Devátý byl Michael Boroš, který se tak udržel v první desítce průběžného pořadí seriálu. Až sedmnáctý byl trojnásobný mistr světa Zdeněk Štybar, přesto projel cílem s úsměvem a vlastně ani netušil, jak přesně skončil. Tábor 12:19 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štybar se v Táboře zdraví s fanoušky | Zdroj: Reuters

České reprezentaci v cyklokrosu se světový pohár v Táboře docela vydařil. Medaili sice získal jen druhý mezi juniory Václav Ježek, ale i v dalších kategoriích se jezdci a jezdkyně umisťovali v první desítce.

Mezi muži dojel devátý Michael Boroš. Mistr světa z roku 2010 právě z Tábora Zdeněk Štybar byl sedmnáctý, ale to mu dobrou náladu nezkazilo.

„Ani nevím, kolikátý jsem dojel. Nemůžeme se bavit o nějakém velkém úspěchu, mě šlo hlavně o zážitek a já jsem si skvěle zazávodil. Občas jsem měl na překážkách neuvěřitelnou diváckou kulisu, takže tam jsem jel hodně přes limit díky fanouškům,“ pochvaloval si Zdeněk Štybar atmosféru v Táboře, kam se vrátil po jedenácti letech od zisku svého prvního titulu mistra světa v kategorii elite.

„Ani se mi nechce věřit, že je to na den přesně 11 let, co jsem tady byl naposledy. Přijde mi to, jako kdybych tady jel loni.“

Do Tábora by se mohl Zdeněk Štybar tentokrát vrátit o něco dříve - v únoru 2024 totiž bude v areálu Komora zase mistrovství světa v cyklokrosu.

„Jestli jsem přijde 50 tisíc lidí, jak slibují organizátoři, tak doufám, že se to podaří a já tady taky budu startovat,“ přeje si jeden z nejzkušenějších cyklistů české historie.

Nadšený Ježek

Kdo to má v Táboře taky hodně rád, to je Michael Boroš, který dlouho jezdil za místní tým a znalost zdejší trati potvrdil 9. místem mezi elitou. Na stupně vítězů se v neděli jako jediný z české reprezentace dostal Václav Ježek.

„Na domácí trati předvést od sebe něco takového, to jsem fakt nečekal, protože jsem měl v prvním kole defekt a propadl jsem se na desátou pozici a pak jsem si to dojel. Neuvěřitelný pocit. Nikdy jsem takový pocit nezažil, jak všichni bouchali o bariéry, tak to jde zažít jen na prvním svěťáku, když máte medaili,“ říkal po druhém místě na světovém poháru v Táboře Václav Ježek.

Do nejlepší desítky se na jihu Čech dostal ještě jeho kolega junior Petr Šumpík, který byl devátý a juniorka Vanda Dlasková dojela desátá.