Ze západu Čech až na východ Slovenska. ‚Vítězí ten, kdo umí nespat,’ říká účastník závodu 1000 mil

Závodu 1000 mil Adventure se účastní především cyklisté, každoročně se k němu ale připojují i běžci, chodci či koloběžkáři. Závodníci se musí pohybovat pouze vlastní silou a všechno vybavení tak musí mít stále při sobě.

Na výběr mají ze dvou tras – jižní a severní. V obou případech ale překonají celou vzdálenost Česka a Slovenska především po přírodních cestách a nastoupají zhruba 40 tisíc výškových metrů. V letošním 15. ročníku se začínalo na Chebsku.

„Česká část byla poměrně jednodušší než slovenská, ta je hodně těžká. Bylo to poznat i na časech, jak se to potom hrozně zpomalovalo. Je to střižené prostředkem (Slovenska) a je to tam kopcovité. Je to takových 1000 malých kopců,“ popisuje cyklista Rendl, který jel jižní část trati.

„Pořád celý den jezdíte nahoru dolů. Není to jako tady vyjet velký kopec, pak se svézt a jet třeba po hřebeni. Je to prostě pořád nahoru dolů, nahoru dolů od rána do večera,“ dodává.

„V Čechách jsem třeba jel první noc celou až do druhého večera, takže nějakých 24 až 30 hodin jsem jel, pak jsem šel teprve spát. A něco naženete, protože někteří jdou spát, někteří nejdou. Záleží strašně na tom, co vydržíte. Vítězí ten, kdo umí nespat. Nemusíte být úplně rychlí, ale když vydržíte nespat, tak většinou vyhrajete,“ říká Rendl.

‚Slabší jedinec nevydrží‘

Závodu se smí každoročně účastnit 300 závodníků (150 na každé trase). Zatímco cyklisté obdrží od pořadatelů GPS trackery a přesně danou trasu, chodci nebo běžci musí pouze navštívit předem dané body.

Na trase se závodníci pohybují pouze vlastní silou a sami si musí zajistit jídlo a místo, kde přespí. „Musíte zvážit, co budete potřebovat a co ne. Samozřejmě někdo jede na gramy, že si všechno zváží. Já to moc řeším, prostě zvážím, co budu potřebovat, co ne,“ vysvětluje Rendl.

„Samozřejmě jsem měl spacák, nějakou karimatku, kterou jsem první noc píchnul, takže potom jsem už karimatku ani neměl. A samozřejmě nějakou noc jsem spal v penzionu, protože když přijdete někam úplně mokří, tak se potřebujete vysušit,“ dodává.

Letošní ročník totiž výrazně ovlivnilo počasí. Zatímco v Česku byly vysoké teploty, na Slovensku závodníky zastihly prudké bouřky a popadané stromy. Právě slovenská část byla podle Rendla náročnější.

„Vedro ještě nějak dokážete zvládnout tak, že si vezmete vodu, budete se po cestě zastavovat, ještě to nějak jde. Ale liják vás zlomí. Ten, kdo na to není připravený, toho to zlomí. Vidíte to bahno. Jdete po poli, kolo se nabalí tak, že nemůžete ani tlačit, nemůžete ani nést a nejde ani jít. Slabší jedinec to nevydrží,“ zdůrazňuje.

2000 mil

Letošní ročník na severní trase ovládl Ondřej Brožík, za kterým si pro druhé a třetí místo v téměř totožném čase dojeli Štěpán Krátký a Adam Biel. Jižní trasu vyhrál Peter Kačmár s náskokem sedmi minut na Mateusze Wiszniewského.

Až po dvou dnech s časem 10 dní a 32 minut projel cílem třetí Rendl, který se měsíc před závodem musel potýkat s onemocněním salmonelou. Připravovat se na 1000 mil však podle něj musí člověk průběžně a dlouhodobě. Závod je navíc náročný především psychicky.

Sledování jezdců Všichni účastníci závodu 1000 mil Adventure obdrží na startu sledovací zařízení, díky kterému mohou organizátoři kontrolovat jejich polohu na trase. Každý den také musí poslat organizátorům zprávu o tom, jak se jim zatím daří po fyzické i mentální stránce. Současnou pozici závodníků, kteří jedou delší variantu 2000 mil, stejně jako výsledky letošního 1000 mil ukazují organizátoři na svých webových stránkách.

„Hlavně počasí vás zlomí, protože vždycky si říkáte: ‚Může to být druhý den ještě horší?’ A je. Vždycky to je ještě horší. Dostanete se někam na místa, kde jsou popadané stromy, a říkáte si: ‚Tady přes to nemůžu v životě přejet.’ A nakonec to dáš,“ popisuje.

„Je na tom hezké, že na startu třeba vidíš spoustu lidí, kteří do toho jdou a nic o tom neví. Vidím, že ‚to je krásný, to je dobrodružství‘, ale potom se dostanou do reality a je to úplně jiné. Musí se bojovat s takovými věcmi, které vůbec nedokážete předpokládat, že by se mohly stát,“ upozorňuje Rendl.

„Vidíš, že tracker (organizátor, který plánuje trasu) tě chce – když to řeknu hnusně – zlomit. Například před Rozvadovem byla bažina, která nešla obejít. Někde v noci se tam boříte do bahna, musíte přenášet kolo, je to těžké. Musíte si tím projít, říct si ‚dám to, projdeš to‘. Já si myslím, že je to strašně o hlavě,“ dodává cyklista Rendl.

Pro některé závodníky přitom závod na východě Slovenska v obci Nová Sedlice ještě neskončil, protože si vybrali náročnější verzi 2000 mil, při které se musí vrátit na západ Čech.

„Absolutně jsem o tom neuvažoval, protože zaprvé mám dovolenou a zadruhé bych to asi nezvládl. Musíte přijet do Nové Sedlice, tam si dát pivo, otočit se a jet. Nesmí se vůbec přemýšlet, protože jakmile se nad tím začne zamýšlet, tak se neotočíte, nepůjdete zpátky. Je to obrovský obdiv, že to dokážou dojet zpátky,“ chválí Rendl, který je odhodlaný příští rok zkusit i severní trasu závodu.