‚Myslím, že jsme na dobré cestě.‘ České basketbalistky prošly pod novým trenérem úspěšnou proměnou

Po historicky nejhorším umístění na loňském mistrovství Evropy v Česku prošla ženská basketbalová reprezentace proměnou. Ta se povedla, protože Češky si postup na závěrečný turnaj zajistily v předstihu a pak na palubovce favorizované Belgie dokonce uhájily i přes porážku první místo ve skupině. Díky tomu mají lepší pozici pro losování základních skupin šampionátu, který se v červnu příštího roku bude hrát v Srbsku a Lotyšsku. České basketbalistky v souboji s Belgií | Zdroj: ČTK

Dalekonosná ale hlavně přesná trojka Romany Hejdové jedinou sekundu před klaksonem oznamujícím konec čtvrté čtvrtiny v Belgii stáhla rozdíl ve skóre pod požadovaných pět bodů - a byla tak trochu symbolická ale také klíčová.

„Dopadlo to pro nás pozitivně, protože jsme nakonec skončily první ve skupině, na což by před zápasem asi nikdo nesázel. Ani my jsme tomu úplně nevěřily,“ přiznává pro Radiožurnál křídelnice Romana Hejdová, že triumf ve skupině trochu překvapil i samotné reprezentantky.

Prvním impulsem proměny bylo, po přesunu Ivana Beneše z pozice hlavního kouče do role asistenta, jmenování šéfem lavičky emotivního Slováka Štefana Svitka.

„Změna na pozici je určitě důležitá, ale taky byla důležitá generační obměna týmu. Navrátily se některé opory jako například Romča Hejdová, Kamča Štěpánová a přidaly se mladé hráčky. Určitě to ale chvíli trvalo, než si tým sedl,“ popisuje basketbalistka Alena Hanušová.

Hlavní je sehranost

„Jsem rád, že jsme oslovili hráčky, které chyběly na posledním mistrovství Evropy, a ukázalo se, že to byla dobrá volba. Tyto hráčky nám velkou měrou pomohly,“ říká kouč Štefan Svitek, který s Maďarskem na posledním mistrovství Česko vyřadil.

51letý stratég byl jedním z důvodů proč právě Hejdová, Krakovičová, Štěpánová nebo talentovaná Reisingerová po delší době oblékly dres národního týmu.

„Myslím, že jsme na dobré cestě. Snažíme se hrát moderně, rychle a agresivně na obou dvou koncích,“ vysvětluje kouč národního týmu.

Svitkovy svěřenkyně přišly o vítěznou sérii a neporazitelnost až právě v posledním šestém utkání úspěšné kvalifikace o postup na evropský šampionát a to v belgickém Kotrijku proti obhájkyním bronzových medailí.

„Čím víc zápasů spolu odehrajeme, tím lépe pro nás do budoucna. Úplně stejně jako Belgie. Ty spolu hrají čtyři roky a je to vidět. Doufám, že dospějeme do stejného stádia jako oni,“ přeje si zkušená Hejdová.

„Pocit ztratit možnost hrát na mistrovství Evropy je hodně smutný. Takže jsem ráda, že jsme zpátky a doufám, že to tím nekončí,“ dodává Kateřina Elhotová kapitánka českých basketbalistek, které se pokouší vrátit mezi evropskou elitu.