Basketbalistky vyzvou na mistrovství Evropy Belgii. Individuality a výšku má nahradit bojovnost

Na pěti předchozích evropských šampionátech české basketbalistky na úvod turnaje prohrály. Černou sérii ale na letošním Eurobasketu ukončily, po velkém obratu totiž včera zdolaly Itálii 61:58. A naladily se tak na páteční zápas proti Belgii. I v něm budou spoléhat hlavně na bojovnost. Tel Aviv (Izrael) 7:41 16. června 2023

„Nic moc jiného než bojovnost nám nezbývá, přes veškerý respekt směrem k hráčkám, nemáme dostatečnou individuální kvalitu. Je to naše jediná šance, některé top hráčky nám tady chybí,“ říká trenérka Romana Ptáčková.

Top hráčkami určitě myslí Julii Reisingerovou, která kvůli zraněné patě ani nenastoupila do přípravy národního týmu, a taky Veroniku Voráčkovou.

Ta si poranila kotník v posledním přípravném zápase, na Eurobasket ale přesto s týmem odjela. Po výhře nad Itálií jsou Češky blízko k postupu, a tak Voráčková zatím nemusí nastoupit přes bolest.

„Když jsem viděla její kotník, zápas s Izraelem byl můj prvotní plán. Teď její návrat můžeme směřovat právě tam,“ věří Ptáčková.

S Izraelem Češky v neděli uzavřou skupinu. V pátek je ale čeká Belgie, která stejně jako Itálie bude mít výškovou převahu.

„Je to opravdu těžké, protože nemáme tak silové pivotky. S Belgičankami to bude ještě horší, protože mají pivotky opravdu masivní. My malé hráčky tam budeme muset hodně vypomáhat. Myslím, že jsme se oproti přípravě hodně zlepšily, ale stále je co zlepšovat,“ drží se při zemi Eliška Hamzová.

A má pravdu. Například trestné hody lze určitě střílet s lepší než padesátiprocentní úspěšností. Třikrát se ze „šestek“ mýlila i Petra Holešínská, která si ale spravila náladu vítěznou trojkou v poslední minutě.



„Holky mi to skvěle vypracovaly a já jsem šťastná, že mi to tam padlo, protože ve druhém poločase jsem tam měla hodně chyb. Belgie je kvalitní soupeř, jeden z nejlepších na světě, ale toto je povzbuzení, dobře se na ně připravíme a dáme do toho všechno,“ říká Holešínská.



Sílu belgického týmu autorka 14 bodů s Itálií určitě nepřecenila. Belgičanky byly páté na loňském mistrovství světa a na Eurobasketu obhajují bronzové medaile. Češky je vyzvou od 12.15 a stanice Radiožurnál Sport zápas odvysílá v přímém přenosu.