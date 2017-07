Žije ve Spojených státech, ale cítí se jako Čech. Vodní lyžař Sedlmajer získal zlato ve slalomu

Vodní lyže si Adam Sedlmajer poprvé vyzkoušel v osmi letech. Kvůli své lásce k tomuto sportu už nějaký čas žije a trénuje na Floridě, kde jsou daleko lepší podmínky pro vodní lyžování. A vyplatilo se. V minulosti dokázal vyhrát mistrovství světa i Evropy, a teď ovládl slalomový závod na Světových hrách. Vratislav 20:32 26. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vodní lyžař Adam Sedlmajer získal na Světových hrách zlato. | Zdroj: czechteam.info

Na starém rameni řeky Ondry ve Vratislavi se na Světových hrách jezdí vodní sporty, tedy lyžování a wakeboarding. „Jezdíme na řece, což není úplný standard. Fouká docela dost vítr, takže to není vůbec ideální,“ říkal pro Radiožurnál Adam Sedlmajer, který závodí ve skoku do dálky a ve slalomu.

„Člun jede padesát osm kilometrů za hodinu, rychlost je v lodi řízená pomocí GPS. Nejdelší lano je osmnáct metrů a po každém úspěšném pokusu se zkracuje. Světový rekord na laně je 9,75 metru. Tam je hodně zajímavé, že vzdálenost od půlky toho, kde je člun, do bojky je jedenáct metrů, kam lano nedosáhne. Je potřeba použít délku vlastního těla, aby ses natáhl kolem bojky,“ vysvětluje.

Před závodem mluvil o větru a horším počasí a také o tom, že s nějakou medailí by byl spokojený a finálová rozjížďka nakonec vyšla lépe Sedlmajerovi, který předčil Kanaďana Steva Neveua. „Kanaďan přede mnou to neobjel a já jo,“ řekl před medailovým ceremoniálem.

„Dlouhodobě žiju ve Spojených státech, nicméně jsem pořád Čech a vždycky jím budu. Pro mě je to pocta, velké emoce. Vidět vlajku, slyšet hymnu to je něco proč ten sport dělám a pokaždé si to hrozně užívám,“ uzavřel.