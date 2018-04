Získá Kladno třetí volejbalový titul? Když získali ten poslední, Karlovarsko ještě neexistovalo

Volejbalový klub Karlovarsko vznikl teprve před čtyřmi lety, ve středu večer ale může vykročit k úspěchu, který jiné týmy nezažily za mnohem delší dobu: domácímu titulu. Volejbalisté Karlovarska rozehrají finálovou sérii extraligy na palubovce Kladna, které chce naopak odčinit loňskou finálovou porážku s Českými Budějovicemi. Kladno 13:10 18. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volejbalisté Karlovarska | Foto: VK Karlovarsko

„Zopakovat si ve dvou letech dvě finále… co víc si můžeme přát? Maximálně to, že se nám to letos povede,“ měl jasno o motivacei před začátkem finále urostlý kladenský smečař Tomáš Hýský.

Evropská liga spojí mužský a ženský volejbal, reprezentace plánují společné zápasy Číst článek

Plány Středočechů ale bude chtít překazit Karlovarsko, které může necelé čtyři roky od založení získat svůj první titul. Hlad po historickém úspěchu uvnitř týmu je, říká trenér Jiří Novák.

„Máme takovou chuť, jakou bychom měli mít.“

Za premiérovou účastí v boji o titul dosud táhl karlovarské volejbalisty především univerzál Filip Rejlek. I ve finále na něm tak zřejmě bude útočná síla karlovarských stát, Rejlkův přínos ostatně ocenil i po posledním duelu semifinálové série právě trenér Novák.

Volejbal na letní i zimní olympiádě? Takové jsou vize propagátorů sportu zvaného snowvolejbal Číst článek

„Určitě nás celou dobu ofensivně držel, přidal k tomu kvalitní servis, odhodlání a byl to jeden z klíčových faktorů.“

I díky Filipu Rejlkovi tak Karlovarsko v semifinále vyřadilo tradičně silný Jihostroj České Budějovice jasně 3:0 na zápasy. Kladenský smečař Tomáš Hýský proto ve finále očekává velmi těžkou bitvu.

„Je pravda, že jsme s nimi ještě neprohráli, to ale musíme hodit za hlavu, protože Vary se proti Budějovicím hrozně zvedli. Věří si víc a víc, my si také věříme víc a víc, takže věřím v krásné finále a hezkou podívanou pro diváka.“

Jestli se přání Tomáše Hýského vyplní, uvidíme už ve středu. Finálová série extraligy volejbalistů mezi Kladnem a Karlovarskem se hraje na tři vítězné zápasy, ten první začíná v Kladně ve čtvrt na devět večer.