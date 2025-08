Zkažených podání bylo moc. Trochu víc jsme riskovali, přiznal Schweiner po postupu do čtvrtfinále

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem porazili ve dvou setech pár Ejlon Elazar, Kevin Cuzmiciov a na mistrovství Evropy postoupili do čtvrtfinále. Izraelci hráli na kontinentálním šampionátu poprvé v kariéře a zatímco favorizovaní Češi se drží mezi světovou špičkou, jim patří až 36. místo v žebříčku. Přesto světový šampion David Schweiner očekával náročný zápas, jak potvrdil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Düsseldorf 18:30 1. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner (archivní foto) | Foto: Václav Kohelka

Co říkáte na výkon Izraelců, přes které jste přešli do čtvrtfinále?

Zahráli velmi dobrý turnaj. Ve skupině porazili Poláky, takže jsme věděli, že to bude těžké utkání. Mají dobrý servis. Blokař krásně uskakuje a není moc vidět. Šli jsme do toho jako do každého zápasu a věděli jsme, že pokud je nezatlačíme servisem, tak to bude hodně těžké.

Nezkazili jste v utkání až příliš moc podání?

Bylo jich hodně. Je to vždy na diskusi, zda neriskovat a hrát podání tak, že soupeř může zahrozit. Z druhé strany pak můžeme hrát víc na riziko a pak je těch zkažených podání daleko víc. Kdybychom měli lepší den, tak bychom jich zkazili míň.

V drtivé většině případů zde na evropském šampionátu rozhodčí přizná při sporné situaci bod soupeři. Proč si tak brát výzvu?

Rozhodčí neradi mění verdikt. Většinou když hrajeme proti kamarádům nebo tréninkovým parťákům, tak si míče uznáváme. V písku je to celkem dobře vidět, zda byl míč dobrý nebo ne. Hypotéza, že to rozhodčí nemění, je ale správná.

Po postupu do čtvrtfinále můžete turnaj hodnotit jako úspěšný?

Kdybychom nepostoupili, tak by to byl hodně neúspěšný turnaj. Jeli jsme do Německa jako pátý nasazený tým, takže jsme si pozici obhájili a případný postup do semifinále už by byl velký úspěch.