Šance byla, ale jsem spokojený, litoval na Zlaté přilbě druhý Kvěch. Pro výhru si znovu dojel Doyle

72. plochodrážní Zlatá přilba má svého majitele. A znovu jako v minulých dvou letech putuje do Austrálie společně s Jasonem Doylem. Ten byl v neděli na svítkovském oválu suverénní, vyhrál dvě čtvrtfinále, dvě semifinále a nenechal se zaskočit ani v posledním souboji. Svou stopu v letošním ročníku ale zanechali i čeští závodníci - Jan Kvěch coby nejmladší jezdec v historii skončil druhý, Václav Milík čtvrtý. Pardubice 21:25 4. října 2020

Potřetí v řadě míří Zlatá přilba z Pardubic do Austrálie. Jason Doyle se stal teprve třetím závodníkem v historii, který zkompletoval čistý hattrick. Neztratili se ale ani Češi. Mladý závodník Jan Kvěch skončil druhý, vítěz z roku 2017 Václav Milík čtvrtý.

Doyle nenechal nic náhodě ani tentokrát a od prvních soubojů si šel za svým cílem - tedy vyhrát. To se mu povedlo a zvítězil potřetí za sebou. V závodu ale o sobě dali vědět i domácí závodníci - mladý Jan Kvěch nepatřil mezi favority a nakonec se probil až do závěrečných bojů. A ve finále dojel hned za suverénním Australanem.

„Určitě velká spokojenost. Myslím, že všichni v týmu jsou rádi, protože to bylo moje první finále Zlaté přilby,“ vyprávěl Kvěch.

Ve finálové jízdě se dostal Doyle do vedení hned v začátku a nikoho před sebe nepustil. Ale byl to právě Kvěch, který na něj z druhého místa nejvíc dotíral a Australan musel o své vítězství hodně bojovat. Podle Kvěcha tam šance byla.

„Myslím, že kdyby se mi trochu lépe povedl start, tak šance byla. Určitě jsem ale hodně spokojený,“ dodal druhý závodník v cíli.

Jan Kvěch je nejmladším závodníkem v historii celé Zlaté přilby, který dokázal dojet na druhém místě. Ale sám si na sebe tlak nepřipouštěl.

„Ani jsem si to tak nebral, jedu na závody a chci vyhrát každý závod. Chtěl jsem udělat co nejlepší výsledek i dnes.“

Milík litoval startu

V šestičlenném finále ale nebyl Kvěch jediným českým závodníkem. Dostal se do něj i vítěz přilby z roku 2017 Václav Milík. Ten litoval hlavně toho, že měl ve finále nejhorší startovní pozici.

„Ty semifinálové jízdy jsme museli kombinovat, dělali jsme spoustu změn a možná až moc. Mrzí mě to, protože jsem měl nejhorší startovací pole od prken a bylo těžké se dostat mezi všechny. Ztratil jsem rychlost, oni poodjeli a už to bylo těžké dohánět,“ posteskl si Milík.

Na svítkovský stadion se dostal jen omezený počet dvou tisíc fanoušků. Na jednu stranu je to málo, běžně jich chodí desetkrát tolik, na druhou stranu stačil jeden den navíc a od pondělí by nemohl přijít nikdo.

„Viděl jsem, že je tady o hodně méně lidí. Každý rok je to mazec, ale jsem rád za to, co dnes bylo. Myslím, že super.“

Pochvaloval si atmosféru 72. Zlaté přilby na svítkovském oválu čtvrtý v pořadí Václav Milík.