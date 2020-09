Padne v Ostravě světový rekord? Warholm s Crouserem jsou blízko, teď míří na Zlatou tretru

Atleti sice letos nemají šanci bojovat o světové medaile, ale fanoušci o výjimečné výkony nepřišli. To může platit i pro Zlatou tretru, kterou organizátoři museli kvůli koronaviru přeložit z konce května na začátek září. Do nejprestižnějšího atletického mítinku v Česku v úterý vstoupí i sportovci, kteří můžou útočit na historické rekordy. Ostrava 17:34 7. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na Zlaté tretře v Ostravě se představí i norský překážkář Karsten Warholm | Foto: Christine Olsson | Zdroj: Reuters

Plný stadion v době koronavirových opatření logicky čekat v Ostravě nemůžeme, ale i tak by při stále se měnících pravidlech mělo na tribuny dorazit několik tisíc fanoušků. Těšit se mohou nejen na hvězdy evropské, ale i světové atletiky. Jednou z nich bude americký koulař Ryan Crouser, v jehož silách je i 30 let staré maximum jeho krajana Randyho Barnese.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V úterý proběhne v Ostravě Zlatá tretra za účasti hvězd světové atletiky. Více v příspěvku Jakuba Marka

„Musím říct, že je chudák, že nemá o trochu delší kruh. Kdyby měl, tak hodí svěťák ještě o metr dál. Člověk, který hodí za 21 metrů z místa, tak přidat o dva metry víc s otočkou je hrozně málo. Předpoklady má minimálně na 23 a půl metru, je jen otázkou času, až se tam dokáže poskládat,“ mluvil o posledním olympijském šampionovi český rekordman Tomáš Staněk, který ale bude kvůli doléčení zranění v koulařském kruhu chybět.

Další hvězdou mítinku je Karsten Warholm, pro kterého organizátoři poslali dokonce soukromé letadlo. Nor by podle posledních výsledků mohl útočit na čtyřstovce s překážkami i na světový rekord Američana Younga z roku 1992.

Německý oštěpař Vetter hodil 97,76 metrů, k Železného rekordu mu chyběl jen necelý metr Číst článek

Tradičně kvalitní jsou pak na Zlaté tretře oštěpařské soutěže.

„Upřímně je to jeden z mých nejoblíbenějších mítinků. Po zranění lokte byla Zlatá tretra mým prvním závodem a mám na ten stadion skvělé vzpomínky. Závodníci jsou blízko publiku a jsem sama zvědavá, jak daleko tady můžu hodit. Nemůžu se dočkat,“ těší se na souboj s Barborou Špotákovou a Nikolou Ogrodníkovou olympijská šampionka z Ria Chorvatka Sara Kolaková.

A ať už to co do výkonů dopadne v Ostravě jakkoliv, sportovního ředitele Zlaté tretry Jana Železného těší, že už se i navzdory koronaviru pořádají velké závody. I když s omezeným počtem diváků na tribunách.

„Ten virus tady s námi je a bude tady pořád. Ale my musíme žít dál a hlavně se pohybovat. Lidstvo se nedá zavřít někam do kukaně,“ říká oštěpařský světový rekordman.