Zlato si ze Světových her odváží i inline hokejisté. Je to super pocit, raduje se trenér Tvrzník

„Nepočítali jsme s tím, ale vydařilo se to na výbornou. Zahájili jsme střídání gólem, což si myslím, že je dostalo pod tlak,“ říká pro radiožurnál Patrik Šebek.

Na začátku druhé půle nedokázal výběr kouče Martina Tvrzníka využít první přesilovou hru, a tak hubený náskok platil až do 27. minuty, kdy Češi rychle vyrazili do protiútoku a akci tři na jednoho obránce vyřešil předpisově Tomáš Rubeš. Po blafáku poslal kotouč pod horní tyčku. Ani ne za minutu už to bylo 3:0 po trefě Michala Šima.

„Nevím, jestli rozhodující moment, ale určitě to nabouralo psychiku soupeře a myslím, že od té doby jsme na ploše vládli,“ říkal nakonec dvougólový Patrik Šebek, který po 40 minutách mohl se spoluhráči slavit výhru 5:1 a pak si i dojít na pódium pro zlaté medaile.

„Byla to hra celé pětky, celého týmu, a to jsme potřebovali. Po prohře se Spojenými státy jsem měl troku pocit, že tam byla slabá místa, která jsme vyrušili a bylo to vidět na ploše. Tým šlapal celých čtyřicet minut a dotáhli jsme to do vítězného konce,“ připomněl Patrik Šebek porážku 2:3 se Spojenými státy, kterou zakončili Češi skupinu a chvíli se i strachovali vůbec o postup.

Prospěšná prohra

Že nakonec prohra týmu prospěla, potvrdil trenér Martin Tvrzník: „Asi určitě. Zápas nebyl špatný, ale výsledek neodpovídal tomu, co jsme chtěli. I když jsou zkušení, tak si myslím, že byli hodně nervózní. Věděli, že nesmíme dostat víc, jak dva góly a podle toho hra vypadala. Řekli jsme si, pojďme se porvat o medaili a ukázat, že jsme nejlepší. Od té doby šel výkon nahoru a gradovalo to v sobotu. Hráli jsme super zápas.“

Na stupních vítězů se trenér Tvrzník stejně jako všichni hráči zakousl do zlaté medaile. „Chutná to skvěle. S tím jsme sem jeli a povedlo se nám to, takže teď je to super pocit,“ dodal kouč úřadujících mistrů světa a teď i šampionů ze Světových her.