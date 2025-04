‚Někdy se pravidla mění z turnaje na turnaj.‘ Rozhodčí je znát musí, zápasníci by je měli sledovat také

Asi žádný sport nemění tak často pravidla jako judo. Upravují se pro každý olympijský cyklus a zvykat si na ně musí závodníci, trenéři a nejvíc rozhodčí.

„My jako rozhodčí musíme ta pravidla znát od A až do Z perfektně. Někdy se ta pravidla mění z turnaje na turnaj, ale naštěstí se informace posouvají dále. Ne vždy se ale s nimi okamžitě seznámí trenéři a závodníci, ale my jako rozhodčí je znát musíme,“ vysvětluje mezinárodní rozhodčí Judita Pisárová.

Spoléhat se ale na rozhodnutí tatamového rozhodčího nemohou bez znalosti pravidel ani závodníci, ani trenéři.

„Oni se to musí učit jako my rozhodčí, protože na tatami nečekají na rozhodčí, ale jdou tam vyhrát. Ta pravidla musí aplikovat a musí je znát. Kdyby to tak nebylo, mohli by se dostat do problémů, mohou okamžitě prohrát. Neznalost tady být nemůže,“ říká česká rozhodčí na evropském šampionátu Hana Šafaříková.

To, co říká, se stalo i ve finále kategorie do 63 kilogramů, kdy proti Zachové použila Francouzka Agbegneuová techniku, která byla v minulosti povolená, ale teď už je zakázaná. Závodníci tak musí zejména hlavní změny pravidel znát.

Krpálkova výhoda

To je případ i Lukáše Krpálka, který ale třeba změny v udílených trestech tolik nestuduje a nechává na rozhodčích, jak rozhodnou.

„Nějaké změny tam samozřejmě jsou, nemyslím ale, že jsou tak výrazné. To yuko s tím hodně zatočí a bude potřeba být trochu opatrnější, protože těžší soupeři mě dokážou na yuko dostat. Budu muset být maximálně opatrný, abych zbytečně kvůli bodování zápas neprohrál,“ vysvětluje Lukáš Krpálek.

Právě přidání bodované techniky Yuko, kdy je přiznám bod i za to, když soupeř nedopadne na bok a rameno, ale jen na bok, což v minulosti nebyla bodovaná technika, je zásadní změnou.

Pro Krpálka to ale může být i paradoxně výhoda. „Ano, občas ho povalí, ale zase víme, že když Krpálek prohrává, tak se rozjede mašina a občas to může být i výhodou,“ usmívá se Krpálkův trenér Petr Lacina.

Ten bude stanovovat i v souladu se změnami pravidel taktiku i na sobotu, kdy se Lukáš Krpálek bude prát na mistrovství Evropy v kategorii nad 100 kilogramů.