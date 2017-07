Znakařka Baumrtová postoupila na stovce do finále mistrovství světa, zaplavala v novém českém rekordu

Česká plavkyně Simona Baumrtová po čtyřech letech znovu postoupila do finále mistrovství světa na 100 metrů znak. V pondělním semifinále vylepšila český rekord na 59,65 sekundy, svůj výkon ze světového šampionátu 2013 v Barceloně překonala o 19 setin sekundy. Do finálové osmičky se chomutovská rodačka dostala ze šesté příčky. Budapešť 19:13 24. 7. 2017 (Aktualizováno: 19:56 24. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Simona Baumrtová | Foto: Šárka Ševčíková

Pětadvacetiletá Baumrtová se po nevýrazných výkonech v uplynulých letech v této sezoně vrátila do výborné formy. V Budapešti v dopoledních rozplavbách obsadila dvanáctou příčku a svůj výkon v semifinále ještě vylepšila.

„Úžasné. Věděla jsem, že finále bude těžké a snažila jsem se na to nemyslet. Ale spíš pro mě byl cíl můj čas, který jsem čtyři roky nezaplavala. Splnilo se mi oboje, takže skvělé,“ řekla pro Radiožurnál.

A co bylo hlavním důvodem, že vylepšila čeký rekord? „Vůbec nevím, protože neznám mezičasy. Ráno to bylo takové opatrné, nešla jsem do toho odvážně z hlediska první padesátky. Teď jsem si říkala, že budu buď šestnáctá, nebo to dopadne. Zkusila jsem změnit rytmus, a to myslím, že mi pomohlo,“ řekla po závodě.

Bronzová medailistka z této disciplíny na MS v krátkém bazénu v roce 2012 si připomněla polozapomenutou zkušenost. „Zažívám to, co jsem zažívala dřív. Už jsem zapomněla, jaký to je, je to skvělý,“ radovala se. Pochvalovala si, že po dlouhé době byla v semifinále soustředěná. Ještě ale prý nedokáže docenit, jakého úspěchu dosáhla. „Jsem z toho úplně nadšená, ale takovej ten větší emotivní zážitek z toho budu mít, až skončí mistrovství světa, kdy mi to všechno postupně dojde,“ doplnila.

Šestý titul pro Hosszúovou

První zlato před domácím publikem získala maďarská hvězda Katinka Hosszúová. S bezmála sekundovým náskokem vyhrála polohový závod na 200 metrů, ve kterém zopakovala zlato z posledních dvou světových šampionátů v Barceloně a Kazani i loňské olympiády v Riu. Celkově má Hosszúová z MS v dlouhém bazénu šestý titul.

Role velkých favoritů potvrdili také Švédka Saraha Sjöströmová na 100 metrů motýlek a Brit Adam Peaty na 100 metrů prsa. Třiadvacetiletá Sjöströmová, která v neděli ve štafetě vylepšila historické maximum na kraulařské stovce, zvítězila v rekordu šampionátu 55,53. Za vlastním světovým rekordem z Ria zaostala o pouhých pět setin a navázala v této disciplíně na triumf z loňských OH i ze světových šampionátů 2013 a 2015.

Peaty vylepšil rekord

Třetí titul mistra světa za sebou získal na 100 metrů prsa také Peaty. Úřadující olympijský šampion a světový rekordman vyhrál o více než sekundu před Američanem Levinem Cordesem. Rekord šampionátu Peaty vylepšil na 57,47 sekundy, od vlastního světového rekordu ho dělilo 34 setin.

V semifinále ženského závodu na 100 metrů prsa dělila Rusku Julii Jefimovovou jediná setina sekundy od světového rekordu Litevky Ruty Meilutyteové z roku 2013. Jefimovová dnes zaplavala čas 1:04,36. Další z favoritek v této disciplíně, olympijská šampionka Američanka Lilly Kingová, byla při vítězství v druhém semifinále o 17 setin pomalejší.

Mistrovství světa v plaveckých sportech v Budapešti:

Bazénové plavání - finále:

Muži:

100 m prsa: 1. Peaty (Brit.) 57,47, 2. Cordes (USA) 58,79, 3. Prigoda (Rus.) 59,05, 4. Koseki (Jap.) 59,10, 5. Miller (USA) 59,11, 6. Sidlauskas (Lit.) 59,21.

50 m mot.: 1. Proud (Brit.) 22,75, 2. Santos (Braz.) 22,79, 3. Govorov (Ukr.) 22,84, 4. Dressel (USA) 22,89, 5. Schooling (Sing.) 22,95, 6. Martins (Braz.) 23,14, ...v rozplavbách 28. Šefl (ČR) 24,09.

Ženy:

100 m mot.: 1. Sjöströmová (Švéd.) 55,53, 2. McKeonová (Austr.) 56,18, 3. Worrellová (USA) 56,37, 4. Oleksiaková (Kan.) 56,94, 5. An Se-hjon (Korea) 57,07, 6. Ikeeová (Jap.) 57,08, ...v rozplavbách 26. Svěcená (ČR) 1:00,34.

200 m pol. záv.: 1. Hosszúová (Maď.) 2:07,00, 2. Ohašiová (Jap.) 2:07,91, 3. Coxová 2:09,71, 4. Margalisová (obě USA) 2:09,82, 5. Imaiová (Jap.) 2:09,99, 6. Kim So-jong (Korea) 2:10,40, ...v rozplavbách 23. Baumrtová (ČR) 2:14,26.

Semifinále:

Ženy:

100 m znak: 1. Masseová (Kan.) 58,18, ...6. Baumrtová 59,65 - český rekord.